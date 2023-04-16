Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng đã cướp đi sinh mạng 2 con của vợ chồng anh Nguyễn Thành Nhân (ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là bé N.T.N.D. (9 tuổi) và N.N.A. (5 tuổi).
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Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 16/4, rất đông người thân, bà con lối xóm, chính quyền địa phương đến thăm viếng, động viên vợ chồng anh Nguyễn Thành Nhân (ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) sau đám cháy. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng đã cướp đi sinh mạng 2 con của anh là bé N.T.N.D. (9 tuổi) và N.N.A. (5 tuổi).
Giữa làn khói hương nghi ngút, nhìn hai chiếc quan tài đặt trước cửa nhà khiến mọi người không cầm được nước mắt. Hai cháu rất kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Sự ra đi của các cháu khiến mọi người đều rất đau buồn, thương xót.
Là một trong những người đầu tiên tham gia chữa cháy, ông Trần Văn Thành (67 tuổi) cho biết, hai cháu bé N.T.N.D. (9 tuổi) và N.N.A. (5 tuổi) còn quá nhỏ. Nhìn hai chiếc quan tài đặt cạnh nhau mà ai nấy đều đau xót. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn, từ ngọn lửa nhỏ đã bùng lên bốc cháy cả căn nhà.
Ông Thành kể, khoảng 3h30 ngày 16/4, ông đang nằm trong lán trông coi vật liệu xây dựng ở gần nhà anh Nhân thì nghe tiếng kêu cứu. Ra ngoài, ông thấy anh Nhân đang hoảng loạn chạy, không ngừng la hét nhà bị cháy. Do các vật liệu trong nhà toàn đồ gia dụng dễ cháy nên chỉ vài phút sau nó bùng lên dữ dội. Ông Thành vội đi lấy nước, kêu hàng xóm và bố vợ của anh Nhân ở cạnh đó dậy, cùng nhau dập lửa. Còn một số người đã chạy vào nhà văn hóa lấy bình cứu hỏa, gọi cứu hỏa đến chữa cháy.
Theo ông Thành, thời điểm xảy ra vụ việc, ông không biết ở trong nhà có bao nhiêu người, chỉ biết lúc đó lửa rất to, không thể chạy lên tầng 2 và 3 để cứu người. Ngoài những người được cứu, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy 2 con gái của anh Nhân tử vong trong phòng.
Trước đó, dân thông tin từ VTC News, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 4h20 ngày 16/4, tại số 8 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng tới hiện trường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường ngôi nhà 3 tầng, 1 tum có 5 người bị mắc kẹt, trong đó có 3 người mắc kẹt tại phòng ngủ thuộc tầng 2 và 2 người mắc kẹt trên hành lang tầng tum.
Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai máy cắt qua thang 2 để phá dỡ khung sắt cửa sổ tầng 2 (mặt trước của ngôi nhà) tiếp cận cứu được 3 người ra ngoài. Khi cảnh sát tiếp cận, 2 nạn nhân ở hành lang tầng tum đã tử vong.
Nạn nhân tử vong được xác định gồm N.N.A (SN 2019) và N.T.N.D (SN 2015); 3 người bị thương gồm: chị T.T.G.L; cháu N.T.Đ và cháu N.T.T.
Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.