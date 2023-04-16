Hiện trường vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa: Rơi nước mắt khi nhìn 2 quan tài đặt cạnh nhau

Xã hội 16/04/2023 21:06

Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng đã cướp đi sinh mạng 2 con của vợ chồng anh Nguyễn Thành Nhân (ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là bé N.T.N.D. (9 tuổi) và N.N.A. (5 tuổi).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 16/4, rất đông người thân, bà con lối xóm, chính quyền địa phương đến thăm viếng, động viên vợ chồng anh Nguyễn Thành Nhân (ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) sau đám cháy. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng đã cướp đi sinh mạng 2 con của anh là bé N.T.N.D. (9 tuổi) và N.N.A. (5 tuổi).

Giữa làn khói hương nghi ngút, nhìn hai chiếc quan tài đặt trước cửa nhà khiến mọi người không cầm được nước mắt. Hai cháu rất kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Sự ra đi của các cháu khiến mọi người đều rất đau buồn, thương xót.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa: Rơi nước mắt khi nhìn 2 quan tài đặt cạnh nhau - Ảnh 1
Người dân đến thăm viếng, động viên không khỏi thương xót khi nhìn hai chiếc quan tài đặt cạnh nhau trong căn nhà bị cháy - Ảnh: Báo Dân Trí

Là một trong những người đầu tiên tham gia chữa cháy, ông Trần Văn Thành (67 tuổi) cho biết, hai cháu bé N.T.N.D. (9 tuổi) và N.N.A. (5 tuổi) còn quá nhỏ. Nhìn hai chiếc quan tài đặt cạnh nhau mà  ai nấy đều đau xót. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn, từ ngọn lửa nhỏ đã bùng lên bốc cháy cả căn nhà.

Ông Thành kể, khoảng 3h30 ngày 16/4, ông đang nằm trong lán trông coi vật liệu xây dựng ở gần nhà anh Nhân thì nghe tiếng kêu cứu. Ra ngoài, ông thấy anh Nhân đang hoảng loạn chạy, không ngừng la hét nhà bị cháy. Do các vật liệu trong nhà toàn đồ gia dụng dễ cháy nên chỉ vài phút sau nó bùng lên dữ dội. Ông Thành vội đi lấy nước, kêu hàng xóm và bố vợ của anh Nhân ở cạnh đó dậy, cùng nhau dập lửa. Còn một số người đã chạy vào nhà văn hóa lấy bình cứu hỏa, gọi cứu hỏa đến chữa cháy.

Theo ông Thành, thời điểm xảy ra vụ việc, ông không biết ở trong nhà có bao nhiêu người, chỉ biết lúc đó lửa rất to, không thể chạy lên tầng 2 và 3 để cứu người. Ngoài những người được cứu, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy 2 con gái của anh Nhân tử vong trong phòng.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa: Rơi nước mắt khi nhìn 2 quan tài đặt cạnh nhau - Ảnh 2
Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai máy cắt qua thang 2 để phá dỡ khung sắt cửa sổ tầng 2 (mặt trước của ngôi nhà) tiếp cận cứu được 3 người ra ngoài. Khi cảnh sát tiếp cận, 2 nạn nhân ở hành lang tầng tum đã tử vong - Ảnh: VTC News
Hiện trường vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa: Rơi nước mắt khi nhìn 2 quan tài đặt cạnh nhau - Ảnh 3Hiện trường vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa: Rơi nước mắt khi nhìn 2 quan tài đặt cạnh nhau - Ảnh 4
Hiện trường vụ cháy nhà khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, dân thông tin từ VTC News, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 4h20 ngày 16/4, tại số 8 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng tới hiện trường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.  Tại hiện trường ngôi nhà 3 tầng, 1 tum có 5 người bị mắc kẹt, trong đó có 3 người mắc kẹt tại phòng ngủ thuộc tầng 2 và 2 người mắc kẹt trên hành lang tầng tum.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai máy cắt qua thang 2 để phá dỡ khung sắt cửa sổ tầng 2 (mặt trước của ngôi nhà) tiếp cận cứu được 3 người ra ngoài. Khi cảnh sát tiếp cận, 2 nạn nhân ở hành lang tầng tum đã tử vong. 

Nạn nhân tử vong được xác định gồm N.N.A (SN 2019) và N.T.N.D (SN 2015); 3 người bị thương gồm: chị T.T.G.L; cháu N.T.Đ và cháu N.T.T.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa

Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa

Vụ cháy xảy ra tại số 8, đường Nguyễn Văn Huyên (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai cháu bé 4 và 8 tuổi thiệt mạng. Sự việc khiến nhiều người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng và đau xót.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà vụ cháy khiến 2 trẻ tử vong ở Thanh Hóa tin nong tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt