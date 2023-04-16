Thương tâm hai bé 4 và 8 tuổi tử vong trong vụ cháy nhà vào lúc rạng sáng

Xã hội 16/04/2023 09:39

Trong 5 người gặp nạn ở ngôi nhà bốc cháy tại Thanh Hóa vào rạng sáng ngày 16/4, có hai cháu bé 4 và 8 tuổi đã không may tử vong.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, sáng 16/4, UBND phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà lúc rạng sáng khiến 5 người thương vong. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 16/4 ở số 8 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng tới hiện trường chữa cháy đã nhanh chóng triển khai cứu nạn.

Thương tâm hai bé 4 và 8 tuổi tử vong trong vụ cháy nhà vào lúc rạng sáng - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn rạng sáng nay khiến 5 người thương vong - Ảnh: Người Lao Động

Tại hiện trường ngôi nhà dân 3 tầng, 1 tum có 5 người bị nạn mắc kẹt, trong đó có 3 người mắc kẹt tại phòng ngủ thuộc tầng 2 và 2 người bị nạn mắc kẹt trên hành lang tầng tum.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai máy cắt qua thang 2 để phá dỡ khung sắt cửa sổ tầng 2 (mặt trước của ngôi nhà) tiếp cận cứu được 3 người bị nạn ra ngoài. Còn 2 nạn nhân ở hành lang tầng tum, khi cảnh sát tiếp cận cả 2 đã tử vong.

Trước đó, vào ngày 8/4, theo báo Thanh Niên, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ năm 2020 - 2022, toàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 274 vụ cháy. Hậu quả làm 6 người chết, 13 người bị thương; thiệt hại về tài sản hơn 116 tỷ đồng.

Thương tâm hai bé 4 và 8 tuổi tử vong trong vụ cháy nhà vào lúc rạng sáng - Ảnh 2
Trong 3 năm (2020 - 2022) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 274 vụ cháy, làm chết 6 người và 13 người bị thương - Ảnh: Thanh Niên

Kết quả điều tra nguyên nhân trong 274 vụ cháy thì có tới 162 vụ cháy là do chập điện. Các vụ cháy còn lại do nhiều nguyên nhân khác nhau.

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