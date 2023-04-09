Rừng thông Đà Lạt cháy thêm hơn 3ha: Tiết lộ nguyên nhân lửa tiếp tục bùng phát

Xã hội 09/04/2023 21:34

Ngày 9/4, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng thông tin, đêm qua lửa bùng lên trong rừng thông tại tiểu khu 267A, phường 3, TP Đà Lạt.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết, đêm 8/4, do thời tiết khô hanh và gió, khiến những vị trí lửa còn âm ỉ cháy sau vụ cháy xảy ra trước đó bùng phát và cháy lan sang khu rừng thông tại tiểu khu 267A, địa bàn phường 3, thành phố Đà Lạt.

Sau khi phát hiện đám cháy bùng phát, lực lượng chữa cháy gồm hơn 30 cán bộ, công chức kiểm lâm, chủ rừng, dân quân, hộ nhận khoán… dưới sự chỉ huy của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, đã tổ chức khoanh vùng, chữa cháy. Đến khoảng 1 giờ sáng 9/4, đám cháy cơ bản được khống chế.

Rừng thông Đà Lạt cháy thêm hơn 3ha: Tiết lộ nguyên nhân lửa tiếp tục bùng phát - Ảnh 1
Lực lượng chữa cháy nỗ lực khống chế đám cháy phát sinh tại cánh rừng thông - Ảnh: Báo Nhân dân
Rừng thông Đà Lạt cháy thêm hơn 3ha: Tiết lộ nguyên nhân lửa tiếp tục bùng phát - Ảnh 2
Lửa cháy đỏ rực bên trong rừng thông Đà Lạt - Ảnh: VietNamNet
Rừng thông Đà Lạt cháy thêm hơn 3ha: Tiết lộ nguyên nhân lửa tiếp tục bùng phát - Ảnh 3
Lực lượng chức năng tìm cách dập lửa - Ảnh minh họa: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamnet, dựa vào thống kê ban đầu, diện tích bị cháy khoảng hơn 3ha. Đây là khu vực rừng phòng hộ có diện tích cây thông tự nhiên lớn. Đám cháy chủ yếu xảy ra dưới tầng thấp và ở thảm thực bì nên không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng.

Liên tiếp trong 3 ngày (từ 7/4 - 9/4), nhiều rừng thông ở Đà Lạt xảy ra cháy. Đám cháy đầu tiên ngày 7/4, khởi phát trong khu vực rừng phòng hộ tại đèo Prenn, sau đó lan rộng ra nhiều ngọn đồi. Cơ quan chức năng thống kê, hiện có 13ha rừng thông bị ảnh hưởng sau khi hỏa hoạn quét qua.

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tiếp tục theo dõi để kịp thời xử lý nếu có phát sinh cháy.

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