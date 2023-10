Người phụ nữ 40 tuổi ở Hà Nội bị lừa gần 1 tỷ đồng sau khi 'like dạo' Facebook kiếm tiền

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 9/4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn "like dạo" Facebook kiếm tiền, nạn nhân đã bị lừa lên đến gần 1 tỷ đồng.

Cụ thể, Công an phường Thạch Bàn (Q. Long Biên – Hà Nội) vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (sinh năm 1984, trú tại quận Long Biên) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại đơn trình báo, chị H. cho biết, do có nhu cầu tìm việc làm nên bản thân đã lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm công việc. Sau khi tìm kiếm, chị H. được một đối tượng giới thiệu công việc like trang Facebook của các nghệ sĩ, người nổi tiếng sẽ được nhận tiền hoa hồng.