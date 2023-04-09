Người phụ nữ 40 tuổi ở Hà Nội bị lừa gần 1 tỷ đồng sau khi 'like dạo' Facebook kiếm tiền

Vào ngày 9/4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn "like dạo" Facebook kiếm tiền, nạn nhân đã bị lừa lên đến gần 1 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 9/4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn "like dạo" Facebook kiếm tiền, nạn nhân đã bị lừa lên đến gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, Công an phường Thạch Bàn (Q. Long Biên – Hà Nội) vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (sinh năm 1984, trú tại quận Long Biên) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại đơn trình báo, chị H. cho biết, do có nhu cầu tìm việc làm nên bản thân đã lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm công việc. Sau khi tìm kiếm, chị H. được một đối tượng giới thiệu công việc like trang Facebook của các nghệ sĩ, người nổi tiếng sẽ được nhận tiền hoa hồng.

Ngay sau đó, chị H. đã làm theo hướng dẫn, thực hiện các nhiệm vụ để được nhận tiền hoa hồng. Tổng số tiền chị H. đã chuyển vào tài khoản do đối tượng lừa đảo yêu cầu lên đến gần 1 tỷ đồng. Do nghi ngờ bản thân bị lừa đảo nên chị H. đã đến cơ quan công an trình báo. Người phụ nữ 40 tuổi tại quận Long Biên vừa bị lừa gần 1 tỷ đồng vì tham gia 'like dạo' kiếm tiền - Ảnh: Internet Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào ngày 5/4 trước đó, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chỉ cần nghe nhạc, xem video được tiền, nạn nhân đã chuyển hơn 400 triệu đồng cho những người lừa đảo.

Nhà chức trách cho biết ngày 10/3, chị T. (41 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) nhận được điện thoại mời tham gia làm cộng tác viên nghe nhạc tăng lượt view, lượt like cho ca sĩ sẽ nhận được 100.000-200.000 đồng qua ứng dụng Telegram. Chị T. tin tưởng làm theo yêu cầu và chuyển cho những người này hơn 400 triệu đồng. Sau khi biết bị lừa, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác. Người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý những người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bình Phước: Xe container đâm vào xe máy khiến 2 bà cháu tử vong thương tâm Vào ngày 9/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên xã (đoạn qua thôn Đắc Son 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

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