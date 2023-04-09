Xót xa bé gái một ngày tuổi bị bỏ rơi bên hiên nhà lúc rạng sáng

Xã hội 09/04/2023 15:03

Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên hiên nhà một hộ gia đình trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 8/4, ông Bàn Phúc Hín - Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cho biết, địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên hiên nhà một hộ gia đình trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 3h ngày 7/4, bà La Thị Năm (SN 1987, trú tại thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên) nghe tiếng trẻ con khóc phát ra bên hiên nhà. Lúc này bà Năm mở cửa ra kiểm tra phát hiện một bé sơ sinh được quấn khăn đặt ở hiên nhà. Gia đình đưa cháu bé vào nhà chăm sóc và báo cáo cơ quan chức năng. Tại Trung tâm Y tế xã Viễn Sơn, bé gái sơ sinh được xác định khoảng một ngày tuổi, nặng 2,3kg, sức khỏe bình thường.

Theo lãnh đạo xã Viễn Sơn, đến thời điểm hiện tại chưa xác định được cha, mẹ đẻ của cháu bé. Nếu đến ngày 14/4 không có ai đến nhận UBND xã sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan khác cho cháu bé theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xót xa bé gái một ngày tuổi bị bỏ rơi bên hiên nhà lúc rạng sáng - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, một trường hợp tương tự cũng xảy ra ở tỉnh Hải Dương, theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 3/4, UBND xã Hà Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) khoảng 7h30 sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Ánh V. (người dân đội 2 thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ) trên đường đi làm phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên đường 191N đoạn qua đội 6 thôn Hà Hải (xã Hà Kỳ). Sau đó, chị Vân thông báo đến chính quyền địa phương. 

Nhận được tin báo, UBND xã chỉ đạo cán bộ Công an, cán bộ Tư pháp, Lao động - Thương binh và xã hội đến lập biên bản vụ việc và đưa cháu về Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, trẻ bị bỏ rơi là bé gái, nặng 3,6 kg, khoảng 3 ngày tuổi. Bé gái sức khoẻ ổn định, không dị tật.

UBND xã tạm giao cháu bé cho gia đình chị V., người phát hiện ra cháu. Đồng thời, phát thông báo ai là bố mẹ cháu hoặc biết bố mẹ cháu liên hệ với UBND xã hoặc Công an xã Hà Kỳ. Trong thời hạn 10 ngày, nếu không có người thân tới nhận, xã sẽ tiến hành thủ tục theo quy định pháp luật. 

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