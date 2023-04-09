CLIP: Bò 'điên' húc loạt xe máy trên đường ở Đồng Nai

Xã hội 09/04/2023 14:19

Vào ngày 9/4, đại diện Công an xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bò "điên" tấn công người đi xe máy trên đường.

Theo thông tin tù Zing, vào ngày 9/4, Công an xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ bò “điên” tấn công người đi xe máy trên đường.

Trước đó, vào chiều ngày 8/4, một con bò tuột dây chạy náo loạn trên QL1 đoạn qua xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Con bò sau đó hoảng loạn, điên cuồng rồi húc hàng loạt người điều khiển xe máy trên đường. 

Nhiều người bỏ xe máy để chạy thoát thân, rất may một số người chỉ bị thương nhẹ. Nhiều xe máy bị hư hỏng. Do con bò rất hung hãn nên không ai dám tiến lại gần. Sau đó, nó chạy vào một quán nước bên đường rồi dừng lại.

Theo thông tin từ VTC News, ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Hố Nai 3 đến hiện trường phối hợp cùng người dân để tìm cách khống chế bò điên. Gần một giờ sau, lực lượng chức năng và người dân mới khống chế được con bò.

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