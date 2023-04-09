Lãnh đạo xã Tam Lập (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho biết, người phụ nữ được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh bỏ hoang ở rừng cao su chiều 8/4 là chủ một quán karaoke

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 9/4, lãnh đạo xã Tam Lập (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) xác nhận vụ việc phát hiện thi thể và cho biết, người phụ nữ được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh bỏ hoang ở rừng cao su chiều 8/4 là chủ một quán karaoke.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 8/4, người dân đi qua rừng cao su trên địa bàn ấp Đuôi Chuột (xã Tam Lập), phát hiện một phụ nữ tử vong trong nhà vệ sinh bỏ hoang. Nhận tin báo, Công an xã Tam Lập có mặt phối hợp Công an huyện Phú Giáo bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ - Ảnh: Báo Dân Việt

Công an xác định nạn nhân là bà H.T.T. (sinh năm 1975, ngụ xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo) - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Dân Việt, qua khám nghiệm tại hiện trường, rừng cao su nơi phát hiện nạn nhân tử vong vắng người qua lại. Nhà vệ sinh và căn nhà nằm trong rừng cao su đã bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Qua công tác điều tra, xác minh, nạn nhân tử vong là bà H.T.T. (SN 1975, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo). Người này là chủ một quán karaoke trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

Bên cạnh đó, thượng tá Bồ Văn Cúc - Trưởng Công an huyện Phú Giáo cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong nghi do uống thuốc diệt cỏ tự tử.

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