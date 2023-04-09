Nguyên nhân khiến 2 người ở Tuyên Quang tử vong sau bữa tối

Xã hội 09/04/2023 15:21

Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 9/4, Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn. Các nạn nhân gồm ông Phan Văn C. (SN 1961, trú tại thôn Trò, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên) và ông Phan Văn Ch. (SN 1967, trú tại thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên).

Cụ thể, vào buổi tối 4/4, ông Phan Văn C. từ nhà mang theo một chai rượu thuốc (rượu do ông C. tự ngâm từ các loại cây) đến nhà một người cùng thôn để ăn cơm Tết Thanh minh.

Tại bữa cơm, ông C. tự uống rượu của mình, sau đó đi về nhà ngủ. Đến khoảng 7 giờ ngày hôm sau, người nhà ông C. phát hiện ông đã tử vong. 

Nguyên nhân khiến 2 người ở Tuyên Quang tử vong sau bữa tối - Ảnh 1
nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Dân Trí, cũng cùng buổi sáng 5/4, ông Phan Văn Ch. tới gia đình ông C. để phúng viếng theo phong tục địa phương. Tại đây, thấy nhà ông C. có chai rượu thuốc (loại mà ông C. uống trước đó) nên đã tự lấy dùng. Sau đó, ông Ch. kêu đau đầu và lên giường của ông C. để nằm. Một lúc sau, mọi người phát hiện ông Phan Văn Ch. tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hàm Yên phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các biện pháp nghiệp vụ cần thiết nhằm làm rõ nguyên nhân.

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