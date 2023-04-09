Bình Phước: Xe container đâm vào xe máy khiến 2 bà cháu tử vong thương tâm

Xã hội 09/04/2023 16:19

Vào ngày 9/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên xã (đoạn qua thôn Đắc Son 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin từ Tin tức thông tin xã Việt Nam, vào trưa ngày 9/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên xã (đoạn qua thôn Đắc Son 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Xe container va chạm với xe máy lưu thông theo chiều ngược lại, khiến 2 bà cháu trên xe máy tử vong tại chỗ.

 

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút trưa cùng ngày, xe container biển số 76H-011.26 kéo theo rơ-moóc biển số 76R-005.62, lưu thông trên đường liên xã, hướng từ huyện Bù Gia Mập đi Thành phố Hồ Chí Minh. Đến thôn Đắc Son 1, xã Phú Nghĩa, xe container bất ngờ va chạm với xe máy biển số 67D1-042.82 lưu thông theo chiều ngược lại;

Bình Phước: Xe container đâm vào xe máy khiến 2 bà cháu tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 bà cháu tử vong - Ảnh: Vietnam+

Theo thông tin từ Vietnam+, cú tông mạnh đã khiến hai bà cháu trên xe máy (bà 78 tuổi và cháu trai 14 tuổi) tử vong tại chỗ. Xe máy vỡ nát nhiều bộ phận.

Ngoài ra, xe container lao sang bên phần đường đối diện, lật ngang bên lề đường, hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn.

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