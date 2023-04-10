Vụ bé trai 7 tuổi một mình chữa cháy tại nhà: Cha mẹ của cháu bé nói gì?

Xã hội 10/04/2023 16:53

Do bất cẩn làm cháy thùng đựng rác để trong nhà, bé trai 7 tuổi ở Thanh Hóa đã lấy nước dập lửa, rồi hô hoán người lớn cứu giúp.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước đó, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội kèm lời nhắn của người mẹ về sự việc liên quan con trai 7 tuổi, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Người đăng tải đoạn clip chia sẻ, sự việc xảy ra khoảng 20h45 ngày 13/3 tại gia đình chị Hoàng Thị H. ở xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ bé trai 7 tuổi một mình chữa cháy tại nhà: Cha mẹ của cháu bé nói gì? - Ảnh 1
Bé trai 7 tuổi múc nước dập lửa cháy trong nhà - Ảnh: Báo Dân Trí

 

Hôm đó vợ chồng chị H. đến nhà hàng xóm có việc, để con trai 7 tuổi ở nhà một mình xem tivi và chơi gấp máy bay giấy. Sau đó, bé trai dùng bật lửa đốt giấy gấp máy bay, dập đi rồi vứt vào thùng chứa rác của gia đình. Tiếp đó, bé trai lấy nhãn ăn, khi bỏ vỏ nhãn vào thùng rác thì thấy có khói nên cầm tờ giấy mang ra quầy bán thuốc tây của gia đình, vứt vào thùng giấy thường để bỏ các vỏ hộp thuốc.

Một lúc sau, ngọn lửa bén lên và bốc cháy. Khi thấy khói lửa từ quầy thuốc tây bốc lên nghi ngút, bé trai liền chạy vào phía sau nhà dùng chậu múc nước ra để dập lửa.

Qua hình ảnh đoạn clip cho thấy, không chỉ đổ nước vào đám cháy, bé trai còn dùng chậu để dập lửa. Sau một hồi chữa cháy bất thành, bé trai liền chạy ra mở cửa và hô lớn "cháy nhà". Nghe tiếng la của bé, hàng xóm chạy sang và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Vụ bé trai 7 tuổi một mình chữa cháy tại nhà: Cha mẹ của cháu bé nói gì? - Ảnh 2
May mắn cháu L.H.A không bị thương, tuy nhiên một số tài sản như máy điều hòa, 2 tủ đựng thuốc và cửa kính bị lửa làm hư hỏng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chị Hoàng Thị H. cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 20h20 ngày 13/3 và cháu bé trong clip là con trai thứ 2 của vợ chồng chị.

"Tối hôm đó vợ chồng tôi qua nhà người thân cách nhà tôi khoảng 200m. Cháu trai lớn thì đi học thêm, còn cháu trai thứ 2 là L.H.A, mới 7 tuổi, đang học lớp 1 ở nhà ngồi xem tivi. Cháu có dùng lửa đốt giấy, sau đó dập tắt và bỏ vào thùng rác đặt trong phòng là khu vực bán thuốc tây của gia đình. Nhưng vì dập không triệt để nên lửa bùng phát. Khi về, xem lại camera thì biết từ lúc cháu vứt mảnh giấy vào thùng rác cho đến lúc hàng xóm giúp dập lửa là 28 phút", chị Hiên kể.

 

May mắn cháu L.H.A không bị thương, tuy nhiên một số tài sản như máy điều hòa, 2 tủ đựng thuốc và cửa kính bị lửa làm hư hỏng.

"Khi xem lại clip, thật sự tôi phải nín thở, vừa thương con, vừa sợ. May mắn là con biết mở cửa chạy ra kêu cháy nhà và cũng vô cùng may mắn là đúng hôm hàng xóm đang ở nhà nên nghe cháu kêu và kịp thời xử lý. Nếu chậm một chút nữa thì hậu quả sẽ khó lường. Mình chia sẻ đoạn clip để mọi người rút kinh nghiệm, đừng chủ quan như vợ chồng mình", chị Hiên chia sẻ.

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