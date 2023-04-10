Xót xa cậu bé 16 tuổi đi bộ 300 km từ Hà Nội về Hà Giang vì không có tiền

Xã hội 10/04/2023 13:22

Do không có tiền đi xe khách về nhà, cháu Dương đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường từ Hà Nội về đến xã Sơn Nam khoảng 1 giờ sáng ngày 1/4 thì gặp được cán bộ Công an xã Sơn Nam phát hiện và giúp đỡ.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của cháu Phượng Mai Dương, sinh năm 2007, trú tại thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, Hà Giang về việc được Công an xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương giúp đỡ khi khó khăn vào rạng sáng ngày 1/4.

Trong thư cháu Dương cho biết, từ tháng 2/2023 cháu đi làm thuê ở Hà Nội nhưng do công việc nặng nhọc, cháu nghỉ việc và không được chủ trả tiền lương nên quyết định về quê. Do không có tiền đi xe khách về nhà, cháu Dương đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường từ Hà Nội về đến xã Sơn Nam khoảng 1 giờ sáng ngày 1/4 thì gặp được cán bộ Công an xã Sơn Nam phát hiện và giúp đỡ.

Sau khi cho cháu Dương ăn, ngủ để lấy lại sức, các cán bộ chiến sĩ Công an xã Sơn Nam đã đón xe khách cho cháu. Đồng thời trả tiền xe và cho tiền để Dương trở về quê.

Cảm kích trước sự nhiệt tình, chu đáo, tận tâm, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, cháu Phượng Mai Dương đã viết bức thư gửi tới Công an huyện Sơn Dương để cảm ơn.

Xót xa cậu bé 16 tuổi đi bộ 300 km từ Hà Nội về Hà Giang vì không có tiền - Ảnh 1
Bức thư cảm ơn các chiến sĩ công an của em Phượng Mai Dương - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Nguyễn Duy Huân, chủ tịch UBND xã Cán Tỷ xác nhận em Phượng Mai Dương đã đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang. Khi đi từ Hà Nội tới H.Sơn Dương em đã được các chiến sĩ công an giúp đỡ.

Ông Huân cho biết, tháng 2/2023, Dương đi làm thuê ở Hà Nội nhưng do công việc nặng nhọc nên nghỉ việc, không có tiền để đi xe khách về nhà nên đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường từ Hà Nội để về nhà.

Khoảng 1 giờ ngày 1/4, sau khi đi bộ từ Hà Nội về tới địa phận xã Sơn Nam (H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) Dương gặp lực lượng công an xã này và được cho đồ ăn, chỗ ngủ, đón và trả tiền xe khách, cho tiền đi đường.

Nói về hoàn cảnh, ông Huân cho biết, gia đình Dương có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo trong xã. Hàng ngày, bố Dương đi làm xa, mẹ đã đi lấy chồng ở Trung Quốc nên Dương cùng em gái ở nhà với ông bà ngoại. Ông Huân nói và cho hay Dương đã nghỉ học từ lâu do gia đình không có kinh tế: "Nắm được hoàn cảnh gia đình, địa phương cũng thường xuyên quan tâm, động viên hỗ trợ nhiều năm nay".

Về phía em Phượng Mai Dương, sau khi về tới gia đình, em đã viết gửi tới Công an H.Sơn Dương để cảm ơn các chiến sĩ Công an xã Sơn Nam đã giúp đỡ em về nhà.

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