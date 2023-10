Xót xa cậu bé 16 tuổi đi bộ 300 km từ Hà Nội về Hà Giang vì không có tiền

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của cháu Phượng Mai Dương, sinh năm 2007, trú tại thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, Hà Giang về việc được Công an xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương giúp đỡ khi khó khăn vào rạng sáng ngày 1/4.

Trong thư cháu Dương cho biết, từ tháng 2/2023 cháu đi làm thuê ở Hà Nội nhưng do công việc nặng nhọc, cháu nghỉ việc và không được chủ trả tiền lương nên quyết định về quê. Do không có tiền đi xe khách về nhà, cháu Dương đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường từ Hà Nội về đến xã Sơn Nam khoảng 1 giờ sáng ngày 1/4 thì gặp được cán bộ Công an xã Sơn Nam phát hiện và giúp đỡ.