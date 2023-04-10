Vào sáng ngày 10/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), thông tin về tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ nổ bình ga mini tại huyện Cư Kuin.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 10/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), cho biết sức khỏe các nạn nhân trong vụ nổ bình ga mini tại huyện Cư Kuin đã ổn định.

Cụ thể, 3 người đã được xuất viện, 4 người vẫn đang phải điều trị. Trong đó, trường hợp bị thương tích nặng nhất là 18%. Theo đánh giá của các bác sĩ, những bệnh nhân này sẽ được tiếp tục điều trị trong vài ngày tới trước khi xuất viện.

Bình gas phát nổ khiến 7 người bị bỏng - Ảnh: VietNamNet

Có 4 nạn nhân vẫn chưa được xuất viện - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ Dân Trí, vào khoảng 11h trưa 9/4, một gia đình ở thôn 2 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) tổ chức ăn uống với khoảng 20 người tham dự.

Đến 12h30 cùng ngày, bình gas mini trong bếp nấu lẩu đặt giữa mâm tiệc bất ngờ phát nổ, làm bùng lên đám cháy lan.

Chị H.T (ngụ xã Ea Tiêu) kể lại, bình gas mini mới được gia đình đem đổi ở cửa hàng tạp hóa mang về lắp vào bếp để nấu lẩu. Khi đang nấu giữa chừng thì bình gas bất ngờ phát nổ và phần gas xì ra ngoài bốc cháy khiến cho 7 người xung quanh bị bỏng, trong đó có một trẻ nhỏ.

Sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân được chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

"Mẹ tôi bị bỏng nặng nên gia đình xin chuyển sang tỉnh Gia Lai điều trị ngoài. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố", chị T. nhớ lại.

Vụ hàng chục ô tô đỗ trên vỉa hè hồ Linh Đàm bị rạch lốp: Chủ xe nói gì? Vào sáng ngày 10/4, hàng chục chủ xe ô tô đỗ ở bờ hồ Linh Đàm, vị trí đối diện chung cư HH phát hiện xe bị thủng lốp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suc-khoe-hien-tai-cac-7-nan-nhan-trong-vu-no-binh-ga-mini-o-ak-lak-570978.html