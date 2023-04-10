Bình Thuận: Tông đuôi ô tô bán tải, xe gắn máy gãy đôi khiến cô gái 15 tuổi tử vong

Xã hội 10/04/2023 10:45

Cơ quan chức năng cho biết trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người thương vong vào chiều 9/4.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 10/4, tin từ cơ quan chức năng cho biết trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người thương vong vào chiều 9.4.

Vụ tai nạn xảy ra tại km179 Quốc lộ 55, đoạn qua xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Thời điểm trên, xe máy BKS 86K2-4733 do chị B.C điều khiển chở theo sau 1 bạn nữ khác, cùng sinh năm 2008 và ngụ xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, Bình Thuận.

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xe gắn máy va chạm vào đuôi xe bán tải BKS 51G-848.08 lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông làm phần đầu xe máy gãy đôi khỏi khung sườn.

Bình Thuận: Tông đuôi ô tô bán tải, xe gắn máy gãy đôi khiến cô gái 15 tuổi tử vong - Ảnh 1
Vị trí xảy ra vụ tai nạn trên Quốc lộ 55 qua xã vùng cao - Ảnh: Báo Lao Động
Bình Thuận: Tông đuôi ô tô bán tải, xe gắn máy gãy đôi khiến cô gái 15 tuổi tử vong - Ảnh 2
Tông đuôi ô tô bán tải, xe gắn máy gãy đôi khiến cô gái 15 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, hai nạn nhân đi xe máy được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng B.C. 15 tuổi bị thương nặng dẫn đến tử vong. Riêng cô gái đi trên xe máy còn lại bị gãy chân.

Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

 

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