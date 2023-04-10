7 người ở Đắk Lắk nhập viện cấp cứu sau vụ nổ bình gas mini

Vào ngày 9/4, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đang điều trị cho các bệnh nhân trong vụ nổ bình gas mini.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 9/4, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang điều trị cho các bệnh nhân trong vụ nổ bình gas mini.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, một gia đình ở thôn 2 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức ăn uống với khoảng 20 người tham dự. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, khi đang nấu lẩu thì 1 bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa bùng cháy.

Vụ nổ bình gas mini khiến 7 người nhập viện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Một người khác cũng bị bỏng ở chân, tay - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chị P.T.H.T. (1 trong những người bị bỏng) cho biết chiếc bình gas mini được gia đình đổi ở quán về. Trong khi đang nấu lẩu thì phần sau của bình gas mini phát nổ. Dù phần bếp và nồi lẩu vẫn nằm yên nhưng gas từ bình phụt ra bốc cháy khiến 7 người bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có 1 cháu nhỏ.

Cũng theo chị T., sau khi xảy ra vụ việc, mọi người được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Riêng mẹ của chị T. bị bỏng nặng nên gia đình xin chuyển sang tỉnh Gia Lai điều trị ở nơi quen biết.

"Tôi muốn chia sẻ vụ việc này để cảnh báo mọi người hết sức cẩn thận khi sử dụng bình gas mini để nấu ăn" - chị T. nói.

Hiện trường vụ xe tải mất lái tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi Vào tối ngày 9/4, xe tải mang biển kiểm soát 76C-025.45 khi đang lưu thông trên đường Trương Định, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) thì gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

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