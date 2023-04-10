7 người ở Đắk Lắk nhập viện cấp cứu sau vụ nổ bình gas mini

Xã hội 10/04/2023 06:10

Vào ngày 9/4, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đang điều trị cho các bệnh nhân trong vụ nổ bình gas mini.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 9/4, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang điều trị cho các bệnh nhân trong vụ nổ bình gas mini.

 

Trước đó, vào trưa cùng ngày, một gia đình ở thôn 2 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức ăn uống với khoảng 20 người tham dự. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, khi đang nấu lẩu thì 1 bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa bùng cháy.

7 người ở Đắk Lắk nhập viện cấp cứu sau vụ nổ bình gas mini - Ảnh 1
Vụ nổ bình gas mini khiến 7 người nhập viện - Ảnh: Báo Người Lao Động
7 người ở Đắk Lắk nhập viện cấp cứu sau vụ nổ bình gas mini - Ảnh 2
Một người khác cũng bị bỏng ở chân, tay - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chị P.T.H.T. (1 trong những người bị bỏng) cho biết chiếc bình gas mini được gia đình đổi ở quán về. Trong khi đang nấu lẩu thì phần sau của bình gas mini phát nổ. Dù phần bếp và nồi lẩu vẫn nằm yên nhưng gas từ bình phụt ra bốc cháy khiến 7 người bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có 1 cháu nhỏ.

Cũng theo chị T., sau khi xảy ra vụ việc, mọi người được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Riêng mẹ của chị T. bị bỏng nặng nên gia đình xin chuyển sang tỉnh Gia Lai điều trị ở nơi quen biết.

"Tôi muốn chia sẻ vụ việc này để cảnh báo mọi người hết sức cẩn thận khi sử dụng bình gas mini để nấu ăn" - chị T. nói.

Hiện trường vụ xe tải mất lái tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi

Hiện trường vụ xe tải mất lái tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi

Vào tối ngày 9/4, xe tải mang biển kiểm soát 76C-025.45 khi đang lưu thông trên đường Trương Định, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) thì gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   Nổ bình gas mini tin moi tin nóng tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt