Vào tối ngày 9/4, xe tải mang biển kiểm soát 76C-025.45 khi đang lưu thông trên đường Trương Định, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) thì gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 9/4, lãnh đạo UBND phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị thương, hàng loạt xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng.
Cụ thể, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, một tài xế (chưa rõ danh tính) điều kiển xe tải chạy theo hướng Bắc – Nam.
Khi đến số nhà 115 đường Trương Định, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi thì xe tải mất kiểm soát, chạy qua bên phía đường ngược chiều lao vào bảng hiệu một cửa hàng hoa tươi gần đó. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục tông một loạt xe máy đang dựng ở vỉa hè và đang lưu thông trên đường...
Theo thông tin từ báo Nhân dân, tại hiện trường, 5 xe máy nằm ngổn ngang trên mặt đường. Nhiều mảnh vỡ của các xe máy tung tóe trên đường. Chiếc ô tô 5 chỗ bị xe tải tông cũng bị móp ở phần cửa bên trái. Hiện 2 nạn nhân đi trên xe máy bị thương khá nặng, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 2 người bị thương và hàng loạt xe máy bị hư hỏng nặng.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Quảng Ngãi đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.