Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 9/4, lãnh đạo UBND phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị thương, hàng loạt xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, một tài xế (chưa rõ danh tính) điều kiển xe tải chạy theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến số nhà 115 đường Trương Định, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi thì xe tải mất kiểm soát, chạy qua bên phía đường ngược chiều lao vào bảng hiệu một cửa hàng hoa tươi gần đó. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục tông một loạt xe máy đang dựng ở vỉa hè và đang lưu thông trên đường...