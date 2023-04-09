Hiện trường vụ xe tải mất lái tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi

Xã hội 09/04/2023 21:58

Vào tối ngày 9/4, xe tải mang biển kiểm soát 76C-025.45 khi đang lưu thông trên đường Trương Định, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) thì gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 9/4, lãnh đạo UBND phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị thương, hàng loạt xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng.

 

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, một tài xế (chưa rõ danh tính) điều kiển xe tải chạy theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến số nhà 115 đường Trương Định, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi thì xe tải mất kiểm soát, chạy qua bên phía đường ngược chiều lao vào bảng hiệu một cửa hàng hoa tươi gần đó. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục tông một loạt xe máy đang dựng ở vỉa hè và đang lưu thông trên đường...

Hiện trường vụ xe tải mất lái tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi - Ảnh 1
Vụ tai nạn xảy ra trên đường Trương Định, đoạn trước cổng Trường Tiểu học Trần Phú - Ảnh: Báo Nhân Dân
Hiện trường vụ xe tải mất lái tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đang điều tra tại hiện trường - Ảnh: Báo Nhân Dân
Hiện trường vụ xe tải mất lái tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi - Ảnh 3Hiện trường vụ xe tải mất lái tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi - Ảnh 4Hiện trường vụ xe tải mất lái tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi - Ảnh 5
Nhiều xe máy bị tông hư hỏng - Ảnh: Báo Người Lao Động
Hiện trường vụ xe tải mất lái tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi - Ảnh 6
Lực lượng công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giáo dục và thời đại

Theo thông tin từ báo Nhân dân, tại hiện trường, 5 xe máy nằm ngổn ngang trên mặt đường. Nhiều mảnh vỡ của các xe máy tung tóe trên đường. Chiếc ô tô 5 chỗ bị xe tải tông cũng bị móp ở phần cửa bên trái. Hiện 2 nạn nhân đi trên xe máy bị thương khá nặng, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 2 người bị thương và hàng loạt xe máy bị hư hỏng nặng.

 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Quảng Ngãi đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Rừng thông Đà Lạt cháy thêm hơn 3ha: Tiết lộ nguyên nhân lửa tiếp tục bùng phát

Rừng thông Đà Lạt cháy thêm hơn 3ha: Tiết lộ nguyên nhân lửa tiếp tục bùng phát

Ngày 9/4, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng thông tin, đêm qua lửa bùng lên trong rừng thông tại tiểu khu 267A, phường 3, TP Đà Lạt.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi tin 24h Ô tô tải tông hàng loạt xe máy

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt