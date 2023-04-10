Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 10/4, liên quan đến vụ xe ô tô tải mang BKS 76C 025.45, đâm hàng loạt xe máy trên đường Trương Định, phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, lực lượng chức năng Quảng Ngãi cho biết, đã đo và xác định cụ thể nồng độ cồn đối với lái xe N.T.T, phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi.

Với mức vi phạm này, tài xế đứng trước mức phạt hành chính từ 30 - 40 triệu đồng và phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Tuy nhiên, do tài xế đã gây tai nạn giao thông, gây thiệt hại cho người khác sẽ bị xử phạt ở mức cao hơn rất nhiều, có thể bị xử lý hình sự.

Nhiều chiếc xe máy bị ngã ra đường - Ảnh: VTV News

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 18h45 phút ngày 9/4, trên đường Trương Định, đoạn qua Trường Tiểu học Trần Phú, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ôtô tải với nhiều xe máy đang dựng bên lề đường để mua hàng và một số xe đang lưu thông trên đường.

Vào thời điểm trên, xe ôtô tải BKS 76C-025.45 lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đến đoạn qua Trường Tiểu học Trần Phú, đường Trương Định thì mất kiểm soát, tông hàng loạt xe máy và chỉ dừng lại khi tông vào một ôtô con đang đậu bên lề đường.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến nhiều xe máy bị đổ ra đường, phương tiện bị hư hỏng. Nhiều trường hợp người điều khiển xe máy bị thương được mọi người đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang xác minh và điều tra, hoàn tất thủ tục để xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm của lái xe N.T.T, theo quy định của pháp luật.