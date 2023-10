Vào ngày 10/4, Viện kiếm sát tỉnh Bình Dương thông tin về vụ việc giám đốc người Trung Quốc - Yang Zhong Wu sát hại nữ kế toán ở Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 10/4, Viện kiếm sát tỉnh Bình Dương cho biết đã phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với giám đốc người Trung Quốc Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội giết người.

Yang Zhong Wu bị cáo buộc là đã sát hại chị Lý Thị M (sinh năm 1993), là kế toán công ty của Yang.

Yang Zhong Wu tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào chiều ngày 29/3, Công an thị xã Tân Uyên nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nạn nhân là chị Lý Thị Mai (30 tuổi), kế toán công ty này. Tại hiện trường, nữ kế toán chết trong nhà tắm, gần đó có con dao còn dính máu và tóc.

Trước đó, nhân viên công ty phát hiện ông Yang Zhong Wu hốt hoảng lấy ô tô tải rời đi và tắt điện thoại. Qua truy xét, công an xác định ông Yang Zhong Wu đã sát hại nữ kế toán nên thông báo truy tìm.

Đến ngày 30/3, nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chiếc xe tải của ông này được tìm thấy tại lô cao su thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.

Nghi phạm hành hung nữ kế toán ngay trong phòng làm việc - Ảnh: VOV

Cũng theo cơ quan công an, lý do Yang Zhong Wu ra tay sát hại nữ kế toán là do người này phát hiện hàng hóa trong kho của công ty bị thất thoát, bị can còn phát hiện nữ kế toán lập ra một công ty khác có tên tương tự như tên công ty của Yang Zhong Wu... Đáng chú ý, trước khi ra tay sát hại nữ kế toán vài giờ, Yang Zhong Wu đã đến một ngân hàng rút khoảng 800 triệu đồng (số tiền thu giữ khi bắt giữ Yang Zhong Wu).

