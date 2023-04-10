Vụ hàng chục ô tô đỗ trên vỉa hè hồ Linh Đàm bị rạch lốp: Chủ xe nói gì?

Xã hội 10/04/2023 10:56

Vào sáng ngày 10/4, hàng chục chủ xe ô tô đỗ ở bờ hồ Linh Đàm, vị trí đối diện chung cư HH phát hiện xe bị thủng lốp.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng 10/4, hàng chục chủ xe ô tô đỗ ở bờ hồ Linh Đàm, vị trí đối diện chung cư HH phát hiện xe bị thủng lốp. Tuy nhiên qua kiểm tra, các chủ xe nhận thấy việc xe bị thủng lốp bất thường, không giống như bị dính đinh hoặc vật nhọn bình thường khác khi di chuyển.

Sự việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Chính quyền sở tại cho biết đã nắm được thông tin liên quan, đang giao các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ.

Vụ hàng chục ô tô đỗ trên vỉa hè hồ Linh Đàm bị rạch lốp: Chủ xe nói gì? - Ảnh 1
Khoảng 20 ô tô đỗ trên vỉa hè hồ Linh Đàm bị rạch lốp - Ảnh: Báo Dân Việt

Ở diễn biến mới nhất, thông tin từ 1 chủ xe bị thủng lốp cho biết, khoảng 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày, khi anh này đến vị trí đỗ xe thì phát hiện xe bị xịt lốp sau, bên phụ. Ban đầu anh này nghĩ rằng xe bị dính đinh trong quá trình vận hành trên đường, tuy nhiên khi bơm xe lên thì thấy vết thủng rất to.

"Tôi nhìn sang các xe xung quanh thì thấy ít nhất 4 xe bị rách ở lốp sau và nhìn thấy rõ vết đâm giống như bị dao bấm đâm vào… Vết đâm này không thể vá được, vị trí đâm ở má lốp, phải thay lốp. Với xe của tôi, tính theo giá thị trường thì chiếc lốp này phải từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng/chiếc... Lần này số lượng xe bị đâm lốp rất lớn. Theo tôi hành động này là phá hoại, có chủ đích, mong cơ quan điều tra vào cuộc sớm để tránh những phát sinh tiếp theo" – chủ xe bị thủng lốp nhận định.

Ngoài những xe đỗ ở vỉa hè, một số xe đỗ dưới lòng đường quanh khu vực này cũng bị xịt lốp. Anh Q. (chủ xe bị xịt lốp) cho biết sáng nay thấy trên mạng xã hội thấy nhiều xe đỗ ở vỉa hè gần hồ Linh Đàm bị thủng lốp. Sau đó, anh xuống kiểm tra xe, thì phát hiện ôtô bị chọc thủng 2 lốp.

"Số tiền sửa chữa lên tới vài triệu đồng. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng như vậy, tôi rất bức xúc", anh Q. nói.

Vụ hàng chục ô tô đỗ trên vỉa hè hồ Linh Đàm bị rạch lốp: Chủ xe nói gì? - Ảnh 2
Chủ phương tiện trong vụ chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô ở Linh Đàm cho rằng xe của họ đã bị phá hoại - Ảnh: VTC News
Vụ hàng chục ô tô đỗ trên vỉa hè hồ Linh Đàm bị rạch lốp: Chủ xe nói gì? - Ảnh 3
Có những chiếc xe gặp vấn đề ở cả 2 bánh trước và sau bên phụ trong vụ chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô ở Linh Đàm - Ảnh: Báo Dân Việt

 

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng cùng ngầy, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh việc nhiều ô tô bị rạch thủng lốp tại vỉa hè đường Nguyễn Phan Chánh bên bờ hồ Linh Đàm.

“Chúng tôi đang giao Công an phường báo cáo lên Công an quận Hoàng Mai phối hợp để điều tra xử lý theo quy định”, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt thông tin.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 20 ô tô có dấu hiệu bị rạch lốp. Những ô tô này đỗ sai quy định ở vỉa hè đường Nguyễn Phan Chánh.

Bình Thuận: Tông đuôi ô tô bán tải, xe gắn máy gãy đôi khiến cô gái 15 tuổi tử vong

Bình Thuận: Tông đuôi ô tô bán tải, xe gắn máy gãy đôi khiến cô gái 15 tuổi tử vong

Cơ quan chức năng cho biết trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người thương vong vào chiều 9/4.

Xem thêm
Từ khóa:   chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô ở Linh Đàm tin moi tin 24h tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt