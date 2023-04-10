Vụ hàng chục ô tô đỗ trên vỉa hè hồ Linh Đàm bị rạch lốp: Chủ xe nói gì?

Vào sáng ngày 10/4, hàng chục chủ xe ô tô đỗ ở bờ hồ Linh Đàm, vị trí đối diện chung cư HH phát hiện xe bị thủng lốp.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng 10/4, hàng chục chủ xe ô tô đỗ ở bờ hồ Linh Đàm, vị trí đối diện chung cư HH phát hiện xe bị thủng lốp. Tuy nhiên qua kiểm tra, các chủ xe nhận thấy việc xe bị thủng lốp bất thường, không giống như bị dính đinh hoặc vật nhọn bình thường khác khi di chuyển. Sự việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Chính quyền sở tại cho biết đã nắm được thông tin liên quan, đang giao các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ.

Khoảng 20 ô tô đỗ trên vỉa hè hồ Linh Đàm bị rạch lốp - Ảnh: Báo Dân Việt Ở diễn biến mới nhất, thông tin từ 1 chủ xe bị thủng lốp cho biết, khoảng 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày, khi anh này đến vị trí đỗ xe thì phát hiện xe bị xịt lốp sau, bên phụ. Ban đầu anh này nghĩ rằng xe bị dính đinh trong quá trình vận hành trên đường, tuy nhiên khi bơm xe lên thì thấy vết thủng rất to. "Tôi nhìn sang các xe xung quanh thì thấy ít nhất 4 xe bị rách ở lốp sau và nhìn thấy rõ vết đâm giống như bị dao bấm đâm vào… Vết đâm này không thể vá được, vị trí đâm ở má lốp, phải thay lốp. Với xe của tôi, tính theo giá thị trường thì chiếc lốp này phải từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng/chiếc... Lần này số lượng xe bị đâm lốp rất lớn. Theo tôi hành động này là phá hoại, có chủ đích, mong cơ quan điều tra vào cuộc sớm để tránh những phát sinh tiếp theo" – chủ xe bị thủng lốp nhận định.

Ngoài những xe đỗ ở vỉa hè, một số xe đỗ dưới lòng đường quanh khu vực này cũng bị xịt lốp. Anh Q. (chủ xe bị xịt lốp) cho biết sáng nay thấy trên mạng xã hội thấy nhiều xe đỗ ở vỉa hè gần hồ Linh Đàm bị thủng lốp. Sau đó, anh xuống kiểm tra xe, thì phát hiện ôtô bị chọc thủng 2 lốp. "Số tiền sửa chữa lên tới vài triệu đồng. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng như vậy, tôi rất bức xúc", anh Q. nói. Chủ phương tiện trong vụ chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô ở Linh Đàm cho rằng xe của họ đã bị phá hoại - Ảnh: VTC News Có những chiếc xe gặp vấn đề ở cả 2 bánh trước và sau bên phụ trong vụ chọc thủng lốp xe hàng chục ô tô ở Linh Đàm - Ảnh: Báo Dân Việt Theo thông tin từ VTC News, vào sáng cùng ngầy, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh việc nhiều ô tô bị rạch thủng lốp tại vỉa hè đường Nguyễn Phan Chánh bên bờ hồ Linh Đàm. “Chúng tôi đang giao Công an phường báo cáo lên Công an quận Hoàng Mai phối hợp để điều tra xử lý theo quy định”, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt thông tin. Theo báo cáo ban đầu, khoảng 20 ô tô có dấu hiệu bị rạch lốp. Những ô tô này đỗ sai quy định ở vỉa hè đường Nguyễn Phan Chánh.

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