Nguyên nhân nữ du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm trên vịnh Lan Hạ từ chối giám định, không truy cứu hình sự

Xã hội 10/04/2023 13:00

Vào ngày 10/4, nữ du khách Robert C.A. (SN 2004, quốc tịch Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland), đã có đơn xin từ chối giám định và có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh P.V.H..

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 10/4, UBND huyện Cát Hải cho biết, nữ du khách Robert C.A. (SN 2004, quốc tịch Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland), người đã có đơn "tố" bị nhân viên làm việc trên tàu du lịch hiếp dâm, đã có đơn xin từ chối giám định và có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh P.V.H..

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, Công an huyện Cát Hải tiếp nhận tin báo của nữ du khách Robert C.A. (SN 2004) bị 1 đối tượng giở trò đồi bại.

Theo đơn, vào tối 8/4, nữ du khách này nghỉ đêm trên tàu Era Hp4888 neo tại khu vực Quai Tơ, vịnh Lan Hạ (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) đã bị P.V.H. (SN 1989, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là nhân viên làm việc trên tàu Era Hp4888), hiếp dâm.

Sau khi nhận được tin trình báo, Công an huyện Cát Hải đã khẩn trương vào cuộc, điều tra xác minh vụ việc, mời những người có liên quan đến trụ sở cơ quan công an làm việc và phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan.

Qua làm việc, chị Robert C.A. cho biết do uống rượu bia, không làm chủ được mình và cũng không nhớ những diễn biến sau đó. Đến tối 9/4, chị này đã có đơn xin từ chối giám định và có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh P.V.H..

Căn cứ vào đơn của chị Robert C.A., Công an huyện Cát Hải đã phối hợp cùng cơ quan chức năng thống nhất, đánh giá và lập biên bản xử lý theo quy định.

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