Thông tin chính thức về vụ nữ du khách ngoại quốc tố cáo bị xâm hại ở vịnh Lan Hạ

Xã hội 10/04/2023 13:07

Vào ngày 10/4, Công an huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, đã thông tin chính thức về vụ việc một nữ du khách ngoại quốc cho là mình bị hiếp dâm khi đang đi du lịch tại huyện này.

Theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, dựa vào báo cáo số 523/BC-CAH, ngày 9/4/2023, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 9/4/2023, Công an huyện Cát Hải tiếp nhận tin báo của chị Robert Cerys Ann (sinh năm 2004, quốc tịch: Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) nghỉ đêm trên tàu ERA HP-4888 neo tại Vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải (do anh Trần Xuân Lương, sinh năm 1980, trú tại Minh Thành, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh làm thuyền trưởng) trình báo với nội dung tối 8/4, chị bị anh P.V.H (sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại Tổ 9, Nguyễn Huệ, thị xã Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh), nhân viên làm việc trên tàu ERA HP-4888) hiếp dâm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh vụ việc, mời những người có liên quan về trụ sở cơ quan công an làm việc; phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người có liên quan.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua làm việc, chị Robert Cerys Ann cho biết do uống rượu, bia nên chị không làm chủ được mình và cũng không nhớ các diễn biến sau đó. Đến tối 9/4, chị Robert Cerys Ann có đơn xin không giám định và đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Phạm Văn Hải.

Căn cứ đơn của chị Robert Cerys Ann, Công an huyện Cát Hải hiện sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thống nhất đánh giá và lập biên bản xử lý theo quy định.

Nguyên nhân nữ du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm trên vịnh Lan Hạ từ chối giám định, không truy cứu hình sự

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Vào ngày 10/4, nữ du khách Robert C.A. (SN 2004, quốc tịch Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland), đã có đơn xin từ chối giám định và có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh P.V.H..

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