Vụ cháy xảy ra tại số 8, đường Nguyễn Văn Huyên (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai cháu bé 4 và 8 tuổi thiệt mạng. Sự việc khiến nhiều người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng và đau xót.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4 giờ 20 phút ngày 16/4, tại số nhà 8, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Theo thông tin từ VTC News, là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ việc, ông Trần Văn Thành (67 tuổi, người trông vật liệu xây dụng phía đối diện ngôi nhà bị cháy) cho biết, vào khoảng 3h30 cùng ngày, ông nghe tiếng tri hô cháy nhà. Ngay sau đó, ông Thành từ trong lán trông vật liệu xây dựng đi nhanh ra phía ngoài.

Ông Thành cho biết khi ông ra ngoài thì đã thấy anh chủ nhà đang hô hoán mọi người đến cứu giúp, cánh cửa của ngôi nhà lúc này đã mở và bên trong đang bị cháy. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh và sau đó khói đen bao trùm cả ngôi nhà. Vụ cháy khiến 2 trẻ tử vong thương tâm - Ảnh: VTC News Bên cạnh đó, ông Thành kể thêm, ngôi nhà bị cháy buôn bán đồ gia dụng, nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh. Thời điểm cháy, trong căn nhà có 5 mẹ con. Nghe tiếng tri hô cháy, rất nhiều người trong khu phố đã chạy tới, người đi lấy nước, người chạy lấy bình cứu hỏa để dập lửa. Tuy nhiên, kính cường lực bên trong căn nhà kính nổ to cùng với lượng khói đen nhiều, nên rất khó tiếp cận lên tầng 2 và tầng 3.

Sau khoảng 10 phút, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và khống chế được đám cháy và cắt song cửa sắt (ở tầng 2) và cứu thành công 3 người (gồm người mẹ và 2 con trai) ra ngoài thành công. Riêng 2 cháu gái (4 tuổi và 8 tuổi) được xác định tử vong sau đó. Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, thời điểm xảy ra hỏa hoạn tại nhà dân số 8 Nguyễn Văn Huyên có 6 người, đều là các thành viên trong 1 gia đình gồm, bố mẹ và 4 người con. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được 2 vợ chồng cùng 2 người con; còn 2 bé gái được xác nhận đã tử vong sinh năm 2015 và 2019. Nạn nhân tử vong được xác định gồm N.N.A (SN 2019) và N.T.N.D (SN 2015); 3 người bị thương gồm: chị T.T.G.L; cháu N.T.Đ và cháu N.T.T. Hiện 4 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra, sau vụ hỏa hoạn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử lực lượng tới hiện trường phong tỏa, phối hợp với chính quyền địa phương chia buồn với gia đình nạn nhân, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiệm trọng này.

Thông tin MỚI vụ cháy nhà ở trung tâm TP.Thanh Hóa: Hai nạn nhân là chị em ruột Hai bé gái được xác nhận đã tử vong sinh năm 2015 và 2019, là con của gia đình chủ hộ bị cháy nhà, ở số nhà 08 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

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