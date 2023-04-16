Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa

Xã hội 16/04/2023 20:51

Vụ cháy xảy ra tại số 8, đường Nguyễn Văn Huyên (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai cháu bé 4 và 8 tuổi thiệt mạng. Sự việc khiến nhiều người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng và đau xót.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4 giờ 20 phút ngày 16/4, tại số nhà 8, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Theo thông tin từ VTC News, là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ việc, ông Trần Văn Thành (67 tuổi, người trông vật liệu xây dụng phía đối diện ngôi nhà bị cháy) cho biết, vào khoảng 3h30 cùng ngày, ông nghe tiếng tri hô cháy nhà. Ngay sau đó, ông Thành từ trong lán trông vật liệu xây dựng đi nhanh ra phía ngoài.

Ông Thành cho biết khi ông ra ngoài thì đã thấy anh chủ nhà đang hô hoán mọi người đến cứu giúp, cánh cửa của ngôi nhà lúc này đã mở và bên trong đang bị cháy. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh và sau đó khói đen bao trùm cả ngôi nhà. 

Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Vụ cháy khiến 2 trẻ tử vong thương tâm - Ảnh: VTC News

Bên cạnh đó, ông Thành kể thêm, ngôi nhà bị cháy buôn bán đồ gia dụng, nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh. Thời điểm cháy, trong căn nhà có 5 mẹ con. Nghe tiếng tri hô cháy, rất nhiều người trong khu phố đã chạy tới, người đi lấy nước, người chạy lấy bình cứu hỏa để dập lửa. Tuy nhiên, kính cường lực bên trong căn nhà kính nổ to cùng với lượng khói đen nhiều, nên rất khó tiếp cận lên tầng 2 và tầng 3. 

Sau khoảng 10 phút, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và khống chế được đám cháy và cắt song cửa sắt (ở tầng 2) và cứu thành công 3 người (gồm người mẹ và 2 con trai) ra ngoài thành công. Riêng 2 cháu gái (4 tuổi và 8 tuổi) được xác định tử vong sau đó.

Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa - Ảnh 2
Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, thời điểm xảy ra hỏa hoạn tại nhà dân số 8 Nguyễn Văn Huyên có 6 người, đều là các thành viên trong 1 gia đình gồm, bố mẹ và 4 người con. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được 2 vợ chồng cùng 2 người con; còn 2 bé gái được xác nhận đã tử vong sinh năm 2015 và 2019.

Nạn nhân tử vong được xác định gồm N.N.A (SN 2019) và N.T.N.D (SN 2015); 3 người bị thương gồm: chị T.T.G.L; cháu N.T.Đ và cháu N.T.T. Hiện 4 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngoài ra, sau vụ hỏa hoạn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử lực lượng tới hiện trường phong tỏa, phối hợp với chính quyền địa phương chia buồn với gia đình nạn nhân, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiệm trọng này.

Thông tin MỚI vụ cháy nhà ở trung tâm TP.Thanh Hóa: Hai nạn nhân là chị em ruột

Thông tin MỚI vụ cháy nhà ở trung tâm TP.Thanh Hóa: Hai nạn nhân là chị em ruột

Hai bé gái được xác nhận đã tử vong sinh năm 2015 và 2019, là con của gia đình chủ hộ bị cháy nhà, ở số nhà 08 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tin nóng tin moi tin 24h vụ cháy khiến 2 trẻ tử vong ở Thanh Hóa

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt