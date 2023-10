Nghẹt thở với hơn 12 giờ giải cứu 2 công nhân than mắc kẹt do sự cố tụt lò ở Quảng Ninh

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công ty CP Than Vàng Danh, thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), vào ca 2, khoảng 22h15 ngày 15/4, tại vị trí lò phân tầng số 2 thượng thông gió vận chuyển mức -30 đến +40, lò chợ II-7-2 giếng Cánh Gà, Công ty CP Than Vàng Danh tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra sự cố khiến 2 công nhân bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ đưa công nhân Phạm Công Nhiên bị mắc kẹt ra khỏi vị trí an toàn - Ảnh: Báo Lao Động

Cụ thể vào thời điểm trên, nhóm công nhân gồm 3 người khi đang thực hiện khấu than tại vị trí trên thì bất ngờ xảy ra sự cố tụt lở làm 2 công nhân gồm: Bùi Tất Tuyên (SN 1983) và Phạm Công Nhiên (SN 1991) bị mắc kẹt.