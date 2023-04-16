Nghẹt thở với hơn 12 giờ giải cứu 2 công nhân than mắc kẹt do sự cố tụt lò ở Quảng Ninh

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 2 công nhân của Công ty CP Than Vàng Danh (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) bị mắc kẹt sau sự cố tụt lò.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công ty CP Than Vàng Danh, thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), vào ca 2, khoảng 22h15 ngày 15/4, tại vị trí lò phân tầng số 2 thượng thông gió vận chuyển mức -30 đến +40, lò chợ II-7-2 giếng Cánh Gà, Công ty CP Than Vàng Danh tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra sự cố khiến 2 công nhân bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đưa công nhân Phạm Công Nhiên bị mắc kẹt ra khỏi vị trí an toàn - Ảnh: Báo Lao Động Cụ thể vào thời điểm trên, nhóm công nhân gồm 3 người khi đang thực hiện khấu than tại vị trí trên thì bất ngờ xảy ra sự cố tụt lở làm 2 công nhân gồm: Bùi Tất Tuyên (SN 1983) và Phạm Công Nhiên (SN 1991) bị mắc kẹt.

Vị trí xảy ra sự cố có đường lò dốc, điều kiện địa chất khá phức tạp, diện đường lò hẹp, vì vậy công tác ứng cứu gặp không ít khó khăn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo TKV cùng với Công ty CP Than Vàng Danh khẩn trương bằng mọi cách sớm khắc phục, tiếp cận giải cứu đưa 2 công nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Công nhân Bùi Tất Tuyên được giải cứu - Ảnh: VietNamNet Công nhân Phạm Công Nhiên bị mắc kẹt hơn 12 tiếng trong hầm lò được cứu hộ ra ngoài an toàn - Ảnh: VietNamNet Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, Công ty CP Than Vàng Danh đã huy động tổng lực các lực lượng cứu hộ và phương tiện hiện có theo phương châm "4 tại chỗ". Cụ thể, công ty đã huy động các đội thợ lành nghề khai thác các phân xưởng: K12, K1, KT5, KT10, K13, cơ điện K13 phối hợp với đội cứu hộ Trung tâm Cấp cứu mỏ tổ chức cứu hộ, lắp bổ sung hệ khí nén, búa căn, vận chuyển vật tư cần thiết tại hiện trường. Đồng thời, khẩn trương mở đường lò men tiếp cận với vị trí 2 công nhân bị mắc kẹt. Đến khoảng 10h45 hôm nay (16.4), lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 công nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt. Hiện tại, sức khỏe của 2 công nhân ổn định, bình thường. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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