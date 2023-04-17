Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ tử vong ở hầm chung cư Hà Nội

Xã hội 17/04/2023 15:18

Liên quan tới vụ phát hiện thi thể dưới tầng hầm chung cư tại Hà Nội, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt giữ một nghi phạm để đấu tranh, điều tra.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, vào chiều ngày 17/4, một lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết các lực lượng đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong xe ô tô, ở dưới hầm gửi xe của chung cư, vào sáng 15/4.

Bước đầu tại cơ quan điều tra nghi phạm khai nhận, do có mâu thuẫn với nạn nhân nên đã đánh và xuống tay sát hại. Sau đó, đối tượng bế nạn nhân lên xe ô tô và chở sang tòa chung cư ở địa bàn phường Ngọc Lâm. Trước khi bỏ đi, gã lấy điện thoại di động và tiền của người xấu số.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị N.P.N.Q (SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 12/4, cơ quan chức năng nhận tin trình báo của người nhà chị N.P.N.Q (SN 1984, trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) về việc chị Q. mất tích đã 3 ngày qua. Người thân đã liên lạc nhiều lần mà không được. Lực lượng Công an sau đó phối hợp với gia đình chị Q. tìm kiếm và đến ngày 15/4 thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong xe ô tô dưới tầng hầm để xe của một chung cư trên địa bàn.

Theo lịch trình, sáng 12/4, nạn nhân đến tòa chung cư ở phường Ngọc Lâm cách nơi ở khoảng 2km để tập gym.

Quá trình điều tra, khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tác động từ bên ngoài liên quan đến cái chết của nạn nhân. Phía gia đình nạn nhân cho biết, người phụ nữ không có tiền sử bệnh lý cũng không mâu thuẫn với ai. Trong quá trình theo dõi định vị xe ô tô, do vị trí chung cư gần sông Hồng nên xuất hiện nhiều thông tin, giả thuyết tiêu cực, không chính xác.

Quá trình khám nghiệm ban đầu, bằng cảm quan, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên bằng sự tỉ mỉ, thận trọng, trên cơ sở đánh giá kỹ những dấu vết hiện trường, di biến động của người nạn nhân, Ban chuyên án đã xác định dấu hiệu của tội phạm.

Quá trình rà soát, đến tối 16/4, Ban chuyên án đã xác định và bắt giữ được nghi phạm khi đang lẩn trốn tại nhà ở tỉnh Hà Nam. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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