Sáng vẫn chở con đi học, trưa vợ đi làm về tá hỏa thấy chồng - anh L.Q.N. (39 tuổi, quê Lâm Đồng) tử vong trong phòng trọ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 17/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là anh L.Q.N. (39 tuổi, quê Lâm Đồng) làm nghề lái xe tải.

Anh L.Q.N. được phát hiện chết trong tư thế treo cổ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trưa ngày 17/4, người vợ đi làm về thì phát hiện chồng đã tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ tại phường Thuận Giao, TP Thuận An. Sự việc nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương đến phong toả, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Đến khoảng 16h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện để khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sáng cùng ngày, người này vẫn chở con đi học, chở vợ đi làm rồi về lại phòng trọ.

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