Vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương

Xã hội 18/04/2023 06:58

Sáng vẫn chở con đi học, trưa vợ đi làm về tá hỏa thấy chồng - anh L.Q.N. (39 tuổi, quê Lâm Đồng) tử vong trong phòng trọ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 17/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là anh L.Q.N. (39 tuổi, quê Lâm Đồng) làm nghề lái xe tải.

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương - Ảnh 1
Anh L.Q.N. được phát hiện chết trong tư thế treo cổ - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trưa ngày 17/4, người vợ đi làm về thì phát hiện chồng đã tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ tại phường Thuận Giao, TP Thuận An. Sự việc nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương đến phong toả, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. 

Đến khoảng 16h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện để khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sáng cùng ngày, người này vẫn chở con đi học, chở vợ đi làm rồi về lại phòng trọ.

Chân dung kẻ máu lạnh giết người phụ nữ rồi giấu thi thể trong xe ô tô ở Hà Nội

Chân dung kẻ máu lạnh giết người phụ nữ rồi giấu thi thể trong xe ô tô ở Hà Nội

Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ và lấy lời khai đối tượng Trương Việt Hùng (SN 1988, ở Thanh Châu A, Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi Giết người, cướp tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng chết trong nhà tin moi tin 24h tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt