Diễn biến sức khỏe mới nhất của bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ bạo hành ở TP.HCM

Xã hội 17/04/2023 16:05

Vào ngày 17/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã thông tin mới về tình trạng sức khỏe của bé H.K (2 tuổi), nghi bị cha mẹ bạo hành cách đây một tuần.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 17/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, tình trạng sức khỏe của bé H.K (2 tuổi) nghi bị cha mẹ bạo hành cách đây một tuần đã có tiến triển tích cực.

Thời điểm nhập viện, trẻ suy hô hấp, sốc, mạch 160/phút, huyết áp khó đo. Cơ thể có nhiều vết thương, vết bỏng, sưng u trán, vết thương 2 đầu núm vú, vùng má, mũi, mặt… Ngoài ra, em bị gãy 1/3 giữa xương cánh tay phải, tay biến dạng. Kết quả chụp CT não còn ghi nhận trẻ bị xuất huyết dưới màng cứng, tụ máu mô mềm da đầu 2 bên. Trẻ được hồi sức tích cực.

Đến nay, sau một tuần điều trị, bé đã thoát cơn nguy kịch, không còn phải hồi sức, cánh tay gãy được bó bột, các vết bỏng được xử trí. Tuy nhiên, trẻ có tình trạng viêm phổi nên vẫn phải điều trị đến khi ổn định. Bệnh nhi đang được chăm sóc tại Khoa Bỏng - Chỉnh hình.

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Người cháu bé đầy thương tích nghi do bị bạo hành - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào sáng 12/4, cha mẹ của bé K. đưa con đến phòng trọ của người cô ruột tên T. (ở đường Tam Đông 20), cách nhà trọ khoảng 200m gửi nhờ chăm sóc giùm. Phát hiện trên người cháu K. có dấu hiệu bị bỏng vùng mặt nên chị T. gặng hỏi. Cha mẹ của bé nói do cháu nghịch nên bị nước sôi văng trúng.

Qua kiểm tra, chị T. còn thấy trên người K. có nhiều vết thương ở vùng lưng nghi bị chích tàn thuốc, vết thương ở vùng mặt, lỗ tai nghi bị đánh. Ngoài ra, cháu K. bị gãy tay phải. Nhận thấy có điều bất thường, chị T. liền trình báo vụ việc với cơ quan công an. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để sơ cứu vết thương.

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Mẹ cháu bé đã thừa nhận có đánh con mình - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Đến ngày 13/4, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai cha mẹ ruột của nạn nhân để xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu, mẹ cháu bé đã thừa nhận có đánh con mình. Công an xã cũng đã test nhanh ma túy với cha mẹ của cháu bé, tuy nhiên cả hai đều âm tính.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra và làm rõ.

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Công an huyện Hóc Môn đã mời làm việc đối với cha mẹ của bé trai H.K (2 tuổi). Đồng thời, những thông tin do người cô và hàng xóm cung cấp đã được cơ quan công an ghi nhận và tiến hành xác minh làm rõ.

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