Công an huyện Hóc Môn đã mời làm việc đối với cha mẹ của bé trai H.K (2 tuổi). Đồng thời, những thông tin do người cô và hàng xóm cung cấp đã được cơ quan công an ghi nhận và tiến hành xác minh làm rõ.