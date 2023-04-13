Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành ở TP.HCM: Cha từng lấy mỏ lết đánh vào đầu, mẹ hăm dọa không được báo công an

Xã hội 13/04/2023 13:40

Đến sáng ngày 13/4, chị P.T.N.H. (35 tuổi, quê Bến Tre) vẫn chưa hết bàng hoàng và đâu xót khi nhìn thấy các vết thương chi chít trên người cháu trai tên là H.K. (2 tuổi).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 13/4, chị P.T.N.H. (35 tuổi, quê Bến Tre) cho biết, chị H. là cô ruột của H.K. (2 tuổi) và cũng là người đầu tiên phát hiện sự việc.

Theo chị H., sáng 12/4, mẹ của bé nói chị đến phòng trọ trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) để kiểm tra tình trạng bỏng của cháu K..

Lúc đầu, chị H. tưởng mẹ của bé nói đùa nhưng sau đó người này yêu cầu chị đến gấp. Đến nơi, chị H. hoảng hốt khi thấy bé K. bị bỏng khắp người nên gặng hỏi. Lúc này, mẹ của bé nói do cháu bất cẩn trong lúc uống sữa và bị đổ lên người.

“Tôi nhìn xung quanh thì không thấy bình sữa nào hết. Tôi không biết cháu có bị tạt nước sôi không nữa”, chị H. cho hay. Sau đó, chị H. cùng người dân trình báo công an và đưa K. vào bệnh viện cấp cứu. 

Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành ở TP.HCM: Cha từng lấy mỏ lết đánh vào đầu, mẹ hăm dọa không được báo công an - Ảnh 1
Chị H. chỉ kịp chụp một vài hình ảnh làm bằng chứng, rồi nhanh chóng đưa đứa trẻ đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) vì sợ rằng sẽ không thể qua khỏi - Ảnh: Báo Dân Trí

Chị H. cũng cho biết, cách đó khoảng 3 tuần, chị có đến phòng trọ và thấy cháu K. bị đánh đập nên khuyên cha mẹ của cháu dừng lại. Có lần, chị H. còn nhìn thấy người cha dùng mỏ lết đánh vào vùng đầu của bé.

“Tôi nói cha mẹ của K. đừng đánh nữa nhưng họ vẫn đánh cháu. Tôi buồn quá nên không đến phòng trọ thăm. Do bị cha mẹ của bé hăm dọa nên tôi cũng lo sợ, không dám trình báo công an”, chị H. buồn bã.

Theo chị H., mẹ của K. tên là L. (khoảng 20 tuổi), còn người cha tên là C. (khoảng 21 tuổi). Hiện tại, mẹ của chị H. đang túc trực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 để chăm sóc cho cháu K..

Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành ở TP.HCM: Cha từng lấy mỏ lết đánh vào đầu, mẹ hăm dọa không được báo công an - Ảnh 2
Phòng trọ nơi K. sống cùng cha mẹ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 13/4, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đã làm việc, lấy lời khai cha mẹ bé H.K (SN 2022). Cả hai người này được kiểm tra ma túy, kết quả âm tính. Ban đầu, người mẹ đã thừa nhận có đánh con.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và bệnh viện theo dõi sức khỏe bé K.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị gãy biến dạng tay phải, nhiều vết thương cũ ở vùng đầu, trán, môi, mũi, bỏng rộp độ 1 – 2 diện tích 6% nhiều nơi như bụng, ngực, bẹn và mông. Sau đó, bé K. được các bác sĩ và gia đình chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) tiếp tục điều trị.

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Người hàng xóm sống cạnh gia đình của cháu bé 2 tuổi - ông Lo (70 tuổi) vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhận tin đứa trẻ ông vừa hỏi han đã nằm trong phòng cấp cứu.

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