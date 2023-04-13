Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ đổ nước sôi, châm thuốc ở TP.HCM: Hàng xóm kể gì?

Xã hội 13/04/2023 13:30

Người hàng xóm sống cạnh gia đình của cháu bé 2 tuổi - ông Lo (70 tuổi) vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhận tin đứa trẻ ông vừa hỏi han đã nằm trong phòng cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nhớ lại buổi sáng ngày 12/4, ông Lo (70 tuổi) vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhận tin đứa trẻ ông vừa hỏi han đã nằm trong phòng cấp cứu. Trước đó, công an đến hỏi ông về việc ai bạo hành đứa trẻ.

Ông Lo là người quản lý của dãy nhà trọ trên đường Thới Tam Thôn 16. Sáng 12/4, ông trực tiếp đi ghi số điện ở các phòng trọ. Đến căn phòng số 3, trong lúc cửa hé thì ông vô tình phát hiện đứa trẻ có nhiều vết thương bỏng trên người.

"Tôi đập cửa, hỏi han thì mẹ bé đứng chắn trước cửa và nói là đổ nước sôi ra thau vô tình gây bỏng. Sau đó tôi có khuyên là nên đưa con đi bệnh viện sớm, mẹ bé chỉ dạ dạ", ông Lo kể lại. 

Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ đổ nước sôi, châm thuốc ở TP.HCM: Hàng xóm kể gì? - Ảnh 1
Ông Lo bên cạnh căn phòng trọ của vợ chồng T.L. - Ảnh: Báo Dân Trí

Ông Lo cho biết, vợ chồng C. chuyển đến dãy nhà trọ hơn nửa năm. Căn phòng số 3 luôn đóng kín cửa, ít khi giao tiếp với xung quanh. Thậm chí nhiều lúc ông gặng hỏi nhưng cả hai vợ chồng chưa bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân.

"Cả hai chỉ bảo nhà ở quận 12 nhưng muốn tự do nên ra ở riêng. Chồng đi đâu vài ngày về một lần. Nó thường tập trung trước dãy trọ, gầy gò như có vẻ... nghiện. Tôi chỉ tức là sao con mình lại làm vậy! Nếu có chuyện gì thì chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ", ông Lo nói.

Bên cạnh đó, một người hàng xóm khác cũng chia sẻ, mặc dù đứa trẻ bị bạo hành nặng nề, thế nhưng ông chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc, la hét.

"Vợ chồng C. còn có đứa con 6 tháng, hét một tiếng là chúng tôi biết ngay. Chúng tôi ở nhà 24/24h mà chưa từng nghe đứa trẻ này khóc mặc dù bị châm thuốc, đổ nước sôi như thế. Mẹ bé vẫn vờ mượn tiền tôi để đưa bé đi bệnh viện", người hàng xóm nói thêm.

Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ đổ nước sôi, châm thuốc ở TP.HCM: Hàng xóm kể gì? - Ảnh 2
Bên trong phòng trọ nơi bé K. sống - Ảnh: Báo Dân Trí

Chị Bích Trâm (chủ tiệm tạp hóa) vẫn không thể tin đôi vợ chồng này có thể bạo hành con ruột đến vậy. Chị kể, trước khi bị bắt, L. còn đến mượn tiền. Chị cứ tưởng người mẹ này lo lắng khi con vô tình bị nước sôi văng trúng, nhưng không ngờ L. lại cùng chồng bạo hành con.

Theo đó, từ Tết Nguyên đán 2023, chị T.L. thường xuyên đến mua hàng tại tiệm của chị Trâm nhưng không có tiền trả. Mỗi ngày, L. chỉ mua trứng, mì gói, thuốc lá và nước ngọt.

Vài tháng sau, khi được mạnh thường quân ủng hộ tiền, L. đã đưa chồng đến trả hết số nợ cho chị Trâm. Đến sáng 12/4, L. tiếp tục đến mượn chị Trâm vài trăm nghìn đồng. "Lúc đó tôi hỏi mượn để làm gì, L. nói để đưa con đi cấp cứu vì bị bỏng nước sôi. Tôi mới cho mượn 200.000 đồng thì tới chiều thấy công an ập đến bắt, xem như không đòi lại được số tiền đó nữa", chị Trâm nói.

Theo chị Trâm, bé K. kể từ ngày được đón về phòng trọ, chị chưa từng thấy L. cho ra ngoài. Vào thời điểm phát hiện sự việc, chị Trâm nghe kể phải cho bé K. uống đến hộp sữa thứ 3 thì bé mới tỉnh dậy.

"Tôi thấy biểu hiện của cả hai cũng bình thường, không có dấu hiệu say xỉn hay gì hết. Nhưng thân người khá gầy, không biết có sử dụng chất kích thích hay không", chị Trâm chia sẻ.

Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ đổ nước sôi, châm thuốc ở TP.HCM: Hàng xóm kể gì? - Ảnh 3
Bé trai chi chít vết thương, vết bỏng trên người - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 10h15 ngày 12/4, UBND xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn nhận tin báo về vụ bé trai nghi bị bạo hành tên K. ở nhà trọ trên địa bàn ấp Tam Đông 2. Lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà trọ nhưng bé trai đã được chuyển Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn điều trị.

Bé K. được chuyển đi trong tình trạng tỉnh với các vết thương ở đầu, ngực, mặt, bụng và bị gãy tay phải. Phần da ở vùng bụng, ngực, mông có vết bỏng. Các bác sĩ chẩn đoán bé K. bị chấn thương đầu mặt, gãy xương cánh tay phải, bỏng mức độ 1-2. Bác sĩ cho bé K. thở oxy, cố định vị trí cánh tay bị gãy, uống thuốc giảm đau, truyền dịch và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 vào trưa cùng cùng ngày.

Đến ngày 13/4, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai cha mẹ ruột để xác minh làm rõ vụ bé trai tên H.K (2 tuổi, sinh sống tại phòng trọ ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nghi vấn bị bạo hành. Hiện Công an huyện Hóc Môn đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ việc. Bước đầu, mẹ bé đã thừa nhận có đánh con mình. Công an xã này cũng tiến hành test nhanh ma túy với cha mẹ bé, tuy nhiên cả 2 người âm tính.

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Nhớ lại sự việc vào ngày 12/4, chị Hiền (35 tuổi, mẹ của Ngọc) đưa một đứa trẻ 2 tuổi về nhà với vết thương phủ khắp cơ thể, Ngọc không còn nhận ra đó là em mình.

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