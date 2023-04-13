Lời khai ban đầu của mẹ ruột trong vụ bé trai nghi bị bạo hành ở TP.HCM

Xã hội 13/04/2023 07:56

Vào ngày 13/4, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đã làm việc, lấy lời khai cha mẹ bé H.K (SN 2022).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 13/4, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đã làm việc, lấy lời khai cha mẹ bé H.K (SN 2022). Cả hai người này được kiểm tra ma túy, kết quả âm tính. Ban đầu, người mẹ đã thừa nhận có đánh con.

Trước đó, vào sáng ngày 12/4, cha mẹ của bé trai (sinh sống tại phòng trọ ở đường Thới Tam Thôn 16, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) đưa con đến phòng trọ của người cô ruột tên T. cách đó vài trăm mét gửi nhờ chăm sóc. Lúc này chị T. phát hiện trên người bé trai có dấu hiệu mới bị bỏng khắp vùng mặt nên gặng hỏi. Cha mẹ của bé nói do cháu nghịch nên bị nước sôi văng trúng nên bị bỏng rồi rời đi.

Qua kiểm tra, chị T. phát hiện trên người bé trai còn nhiều vết thương ở vùng lưng, vùng mặt, lỗ tai và ngực. Bên cạnh đó bé trai còn bị gãy tay phải.

Chị T. đã trình báo sự việc đến lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn ngay sau đó đã có mặt, cùng đại diện cơ quan chức năng và người thân đưa bé trai vào bệnh viện để sơ cứu, điều trị vết thương.

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Cháu bé bị gãy tay và nhiều vết thương khác - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, đại diện Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TPHCM) xác nhận với Dân trí, nơi đây đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bé trai bị thương nặng, nghi bị bạo hành.

Bệnh nhân là bé H.K. nhập viện vào khoảng 10h30 sáng ngày 12/4, do một người phụ nữ tên H. đưa đến. Khai với bác sĩ, người phụ nữ trên cho biết, bé K. bị cha đánh đập suốt 3 ngày qua.

Thời điểm nhập viện, bé trai trong tình trạng có nhiều vết thương cũ ở trán, đầu, môi, mũi, xây xát gò má, gãy biến dạng cánh tay phải. Đáng chú ý, bé có tình trạng bỏng rộp độ 1-2 diện tích 6% vùng ngực, bụng, bẹn và mông.

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Bé K. nhập viện với nhiều vết thương - Ảnh: Báo Dân Trí

Các bác sĩ đã tiến hành nẹp tay, cho bé thở oxy, kiểm tra đường huyết, truyền dịch, chăm sóc vết thương tích cực và hội chẩn liên chuyên khoa để tìm hướng xử lý tốt nhất cho bệnh nhi. Đến 12h cùng ngày, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đã làm thủ tục cho bé K. chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Bệnh viện cũng báo cáo sự việc đến Công an huyện Hóc Môn theo quy định.

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