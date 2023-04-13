Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai, lập hồ sơ vụ bé trai nghi vấn bị bạo hành trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành vào ngày 12/4, nạn nhân là bé HK (hơn 2 tuổi), ngụ tại nhà trọ trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn). Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Thới Tam Thôn, Công an huyện Hóc Môn cũng như UBND xã đã tới nơi ở của bé để xác minh, làm rõ. Lúc này, bé trai đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị gãy biến dạng tay phải, nhiều vết thương cũ ở vùng đầu, trán, môi, mũi, bỏng rộp độ 1 – 2 diện tích 6% nhiều nơi như bụng, ngực, bẹn và mông. Bé trai được sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bên cạnh đó, công an đã mời làm việc với cha mẹ ruột của bé trai. Cả hai người này được kiểm tra ma túy nhưng cho kết quả âm tính. Trên người bé trai có rất nhiều vết thương - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng ngày 12/4, cha mẹ của bé trai (khoảng 1-2 tuổi, sinh sống tại phòng trọ ở đường Thới Tam Thôn 16, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) đưa con đến phòng trọ của người cô ruột tên T. cách đó vài trăm mét gửi nhờ chăm sóc. Lúc này chị T. phát hiện trên người bé trai có dấu hiệu mới bị bỏng khắp vùng mặt nên gặng hỏi. Cha mẹ của bé nói do cháu nghịch nên bị nước sôi văng trúng nên bị bỏng rồi rời đi.

Qua kiểm tra, chị T. phát hiện trên người bé trai còn nhiều vết thương ở vùng lưng, vùng mặt, lỗ tai và ngực. Bên cạnh đó bé trai còn bị gãy tay phải. Chị T. đã trình báo sự việc đến lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn ngay sau đó đã có mặt, cùng đại diện cơ quan chức năng và người thân đưa bé trai vào bệnh viện để sơ cứu, điều trị vết thương. Bé trai sống cùng cha mẹ tại nhà trọ trên địa bàn xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Một số người dân không khỏi xót xa khi nhìn thấy những vết thương trên người của bé trai. Một người dân cho hay cha mẹ của bé trai thuê phòng trọ, sinh sống với hai người con được khoảng 1 tháng nay. Bé là con đầu. Trong sáng cùng ngày, công an có mặt tại khu trọ để lấy lời khai những người liên quan và tìm cha mẹ của bé trai nhưng thời điểm trên cha mẹ của bé không có mặt ở phòng trọ. Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyện Hóc Môn khẩn trương làm rõ, để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an chính thức vào cuộc điều tra vụ bé trai bị bạo hành ở Hóc Môn Thấy bé trai cơ thể đầy thương tích, người dân nghi bé bị bạo hành nên trình báo công an.

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