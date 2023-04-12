Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành ở TP.HCM, người phụ nữ tên H. cho biết, cháu H.K. đẫ bị cha đánh đập suốt 3 ngày qua.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều 12/4, đại diện Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, nơi đây đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bé trai bị thương nặng, nghi bị bạo hành. Bệnh nhân là bé H.K. (2 tuổi, quê TPHCM), nhập viện vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, do một người phụ nữ tên H. đưa đến. Khai với bác sĩ, người phụ nữ trên cho biết, bé K. bị cha đánh đập suốt 3 ngày qua.

Bé trai chi chít vết thương trước khi đưa vào bệnh viện - Ảnh: Báo Công an nhân dân Thời điểm nhập viện, bé trai trong tình trạng có nhiều vết thương cũ ở trán, đầu, môi, mũi, xây xát gò má, gãy biến dạng cánh tay phải. Đáng chú ý, bé có tình trạng bỏng rộp độ 1-2 diện tích 6% vùng ngực, bụng, bẹn và mông. Các bác sĩ đã tiến hành nẹp tay, cho bé thở oxy, kiểm tra đường huyết, truyền dịch, chăm sóc vết thương tích cực và hội chẩn liên chuyên khoa để tìm hướng xử lý tốt nhất cho bệnh nhi. Đến 12h cùng ngày, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đã làm thủ tục cho bé K. chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Bệnh viện cũng báo cáo sự việc đến Công an huyện Hóc Môn theo quy định.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đã làm thủ tục cho bé K. chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị - Ảnh: Báo Dân Trí Bệnh nhi có nhiều vết bỏng rộp trên người - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng ngày 12/4, một số người dân sống gần dãy trọ trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) phát hiện bé H.K. cơ thể bị bỏng, người lột da nhiều chỗ nằm trong phòng trọ. Mẹ bé trai cho biết bé, bị bỏng nước sôi, chờ ba bé về chở vào bệnh viện chữa trị. Sau đó, người nhà ẵm bé qua nhà người cô của bé ở gần đó nhờ trông giúp. Lúc này, người dân thấy bé trai không chỉ bị bỏng mà trên người còn có nhiều vết thương khác, cả mới lẫn cũ. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải. Nghi bé bị bạo hành nên người dân trình báo Công an. Người dân xung quanh nhà trọ bàng hoàng khi nhìn thấy vết thương trên người của bé trai. Họ cho biết, ba của bé trai tên là C. (khoảng 21 tuổi), người mẹ tên L. (khoảng 20 tuổi), cả hai đến thuê trọ sinh sống tại đây khoảng một tháng nay cùng với hai con nhỏ. Công an xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn đã đến khu trọ gia đình bé trai ở để nắm thông tin, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

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