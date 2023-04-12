Lời khai của người đàn ông đánh 'bạn nhậu' tử vong sau màn múa võ ở Đắk Lắk

Xã hội 12/04/2023 14:42

Đối tượng Trần Văn Nam (47 tuổi) trú tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 12/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ Trần Văn Nam (47 tuổi, ngụ xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, vào khoảng 18h30 ngày 10/4, tại nhà chị Thái Thị Hường (42 tuổi) ở thôn Tân Kỳ, xã Ea Toh (huyện Krông Năng) có tổ chức ăn nhậu. Trong tiệc nhậu có anh Bùi Hồng Quân, Nam và anh Trần Văn Đàn (44 tuổi, em trai của Nam).

Đến khoảng 20h cùng ngày, Đàn và Quân thách đố nhau ra sân múa võ xem ai giỏi hơn. Sau khi múa võ một lúc thì Đàn đi ra xe máy của mình để về nhà. Tuy nhiên, khi đưa mũ bảo hiểm lên đầu đội thì vô tình trúng vào người Quân nên Quân đã giật lấy  mũ đánh vào mặt Đàn làm trầy da ở trán và mũi.

Lúc này, Nam nghe ồn ào, ra xem thì bị Quân dùng mũ bảo hiểm đánh trúng vào vai. Vô cớ bị đánh đau nên Nam dùng tay phải đấm một phát trúng vào miệng Quân làm rách da, chảy máu. Sau đó, Nam tiếp tục lấy 1 khúc cây cà phê đánh vào đầu Quân làm nạn nhân ngã sấp mặt xuống nền sân xi măng.

Lời khai của người đàn ông đánh 'bạn nhậu' tử vong sau màn múa võ ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Nam - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sai khi gây án xong, Nam bỏ chạy về nhà còn anh Quân được mọi người đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng đến khoảng 10h ngày 11/4, nạn nhân tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, anh Quân tử vong là do vỡ sọ, dập não dẫn đến suy hô hấp tuần hoàn.

Hiện tại, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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