Tiết lộ ngày mở phiên xét xử của nam diễn viên Hữu Tín

Vào ngày 12/4, Tòa án nhân dân quận 8 (TP.HCM) dự kiến mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị can Trần Hữu Tín (SN 1987) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ Zing News, tòa án nhân dân quận 8 (TP.HCM) dự kiến mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị can Trần Hữu Tín (SN 1987) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào sáng 28/4. Ngoài Hữu Tín, bị can Nguyễn Hoàng Phi (SN 1990) cũng bị đưa ra xét xử về tội Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào tháng 11/2022, Viện KSND quận 8 hoàn tất cáo trạng truy tố ra TAND quận 8 đối với bị can Trần Hữu Tín và Nguyễn Hoàng Phi.

Dự kiến mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị can Trần Hữu Tín (SN 1987) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào sáng 28/4 - Ảnh: Zing Theo thông tin từ VNExpress, dựa vào bản cáo trạng, Trần Hữu Tín có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Hoàng Phi và cho Phi cùng sống chung căn hộ tại chung cư Giai Việt (phường 5, quận 8, TP.HCM). Tín, Phi cùng chia nhau thanh toán tiền nhà. Giữa tháng 5/2022, Nguyễn Hoàng Phi cùng một số người bạn đi hát karaoke trên địa bàn quận 5, TP.HCM. Tại đây, một người đàn ông tên Endy (không rõ lai lịch) đã bỏ ma túy ra cho mọi người trong phòng cùng sử dụng. Khi ra về, Phi thấy còn dư ma túy tổng hợp và thuốc lắc nên đem về phòng ngủ. Phi cất giấu ma túy không ai biết.

Sáng 11/6/2022, Hữu Tín cùng một số người bạn đi ăn nhậu rồi kéo về căn hộ ở chung cư Giai Việt. Vào phòng của Phi, nam diễn viên thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc nên lấy ra cho bạn bè cùng sử dụng. Hôm đó, Tín cắn và nuốt nửa viên thuốc lắc. Sau khi sử dụng ma túy, Tín đi ngủ. Khi Phi về đến nhà, biết Tín và bạn sử dụng ma túy nên Phi chỉnh nhạc cho hưng phấn và đưa ma túy cho một người khác sử dụng. Đến 9h cùng ngày, Công an quận 8 ập vào căn hộ phát hiện Tín cùng 2 người khác dương tính ma túy, thu giữ 2 gói nylon chứa 11 viên thuốc lắc. Diễn viên Hữu Tín lúc bị bắt - Ảnh: VNExpress Nguyễn Hoàng Phi bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại điểm n khoản 2, Điều 249 Bộ luật hình sự 2015 và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điểm b, c khoản 2, Điều 255 Bộ luật hình sự 2015. Hành vi của Trần Hữu Tín bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điểm b, c khoản 2, Điều 255 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt từ 7-15 năm tù. Theo Viện KSND quận 8, hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự trị an, cần phải xử lý nghiêm minh. Trần Hữu Tín (diễn viên Hữu Tín) sinh năm 1987 là quán quân chương trình Cười xuyên Việt năm 2016. Ngoài ra, nam diễn viên tham gia nhiều vở kịch, phim, game show truyền hình.

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