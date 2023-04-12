Bệnh nhân là anh T.V.E. (36 tuổi, quê Cà Mau). Theo bệnh sử, khoảng 3h ngày 12/3, anh E. đang làm việc tại một công trình ở Bình Dương thì va chạm vào máy cắt gạch. Hậu quả là hai cẳng chân của anh bị chiếc máy cắt và gây ra vết thương dập nát rất nặng. Người đàn ông được đưa vào bệnh viện tuyến tỉnh sơ cứu, trước khi chuyển lên tuyến trên khẩn cấp.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bị tai nạn lao động thương tâm.

Ekip điều trị đã tiến hành mổ cấp cứu, khóa khớp và xuyên đinh cố định những vị trí thương tổn ở chân trái, khâu da hai chân, nẹp bột đùi bàn chân phải. Hai ngày sau nhập viện, chân bệnh nhân bị hoại tử da và mô mềm nhiều, phải mổ cắt lọc, cấy kháng sinh.

Thời điểm vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh nhân trong tình trạng có vết thương dài 10 cm ở vùng cổ chân phải, vết thương lóc da rộng cổ chân trái, bàn chân trái tím. Qua khám và kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy hở nặng đầu dưới xương chày phải, lóc da toàn bộ cẳng chân phải và cổ bàn chân trái, dập nát và gãy hở xương nhiều vị trí ở chân.

Đến ngày 28/3, anh E. bị hoại tử nhiễm trùng chân trái, hoại tử cơ chân phải. Các bác sĩ buộc lòng phải tiến hành đoạn chi một phần cẳng chân trái để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Sau khi tình hình sức khỏe ổn định hơn, người đàn ông tiếp tục được thực hiện ca mổ lần thứ 4, ghép da vùng cẳng chân và mu bàn chân phải cho bệnh nhân. Hiện tại, anh E. đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ còn cần thời gian dài hồi phục.

Bên cạnh đó, anh E. có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ bệnh nhân mất vì tai nạn khi anh còn nhỏ, trong khi người cha có đầu óc không tỉnh táo. Người con đi làm mướn nuôi cha, trước khi xảy ra tai nạn đau lòng. Biết sự việc trên, nhiều nhà hảo tâm đã cùng chung tay ủng hộ chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Đang làm việc thì đồng nghiệp khởi động máy, máy cắt đã cắt đứt lìa 2 cẳng tay, nạn nhân rơi vào tình trạng mất máu nhiều và được cấp cứu lập tức - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 26/2, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, các bác sĩ tại đây vừa kịp thời nối 2 bàn tay cho bệnh nhân N.V.H (44 tuổi, ngụ Long An) vì bị tai nạn trong lúc làm việc.

Theo đó, anh H. được bệnh viện địa phương chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã xử trí hồi sức như truyền máu, truyền dịch, sử dụng kháng sinh chống nhiễm trùng… và chuyển vào phòng mổ khẩn.

BS.CKII Văn Tiến Chương - Khoa Vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, phẫu thuật viên chính - cùng ê-kíp gây mê, hồi sức tiến hành kết hợp xương cẳng tay cả 2 tay, khâu nối gân cơ gấp, duỗi ngón tay, bàn tay; vi phẫu bó mạch thần kinh; khâu tĩnh mạch... Sau gần 5 giờ, ê-kíp hoàn thành việc nối liền 2 bàn tay cho bệnh nhân và chuyển theo dõi, hồi sức.