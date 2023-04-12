lãnh đạo Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho phóng viên Dân trí biết, trên địa bàn xảy ra vụ một phụ nữ bị rơi từ chung cư Tecco Home xuống đất khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào tối ngày 11/4, Công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ nữ công nhân rơi tầng 11 công trình xuống.

Cụ thể, khoảng 13 giờ cùng ngày, một số công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng của Chung cư Tecco Felice Home (đường Lê Thị Trung, KP.1B, phường An Phú, TP. Thuận An) thì phát hiện một người phụ nữ rơi từ trên cao xuống đất.

Công trình nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Côn an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nạn nhân là chị N.T.T.V. (SN 1985, quê Sóc Trăng). Thời điểm trên, chị V. đang làm việc cùng một số công nhân khác tại tầng 11 của tòa nhà chung cư Tecco Home. Lúc này, nạn nhân không may bị lọt chân xuống lỗ thông gió, rơi tự do xuống đất ở độ cao khoảng 30-40m, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, công an phường An Phú đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng công an TP Thuận An lấy lời khai nhân chứng, bảo vệ hiện trường.

Theo lãnh đạo Công an phường An Phú, nạn nhân tử vong là do bị tai nạn lao động. Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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