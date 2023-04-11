Hà Tĩnh: Cụ bà 82 tuổi đỡ đẻ cho sản phụ 'vỡ ối' ngay trước sân nhà

Khi taxi tới, Duyễn đau dữ dội hơn. Mới di chuyển ra đến sân, cô có dấu hiệu sắp sinh, đau đến mức không thể lên xe ngồi và nằm sụp ra đất. Thấy không kịp tới bệnh viện, gia đình Duyễn chuyển hướng, nhờ bà Nguyễn Thị Xuân (82 tuổi), bác thai phụ, tới giúp đỡ đẻ. Trong lúc đó, bố ruột cô chạy xe tới trạm y tế xã tìm người hộ sinh.

Theo thông tin từ Zing, anh Xuân Quang (sinh năm 1991), chồng Nguyễn Thị Duyễn, cho biết, bà xã anh vẫn bình thường, chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Hai vợ chồng dự định sáng hôm sau tới bệnh viện tái khám bởi ngày dự sinh là 17/4. Anh nói: "Khoảng 2h30 ngày 10/4, vợ tôi bỗng đau bụng. Gia đình nhanh chóng gọi taxi đưa cô ấy tới bệnh viện".

Thai phụ được cho nằm trên chiếu ở ngay trước cửa nhà, các thành viên khác chuẩn bị chăn, nước, dùng thêm quạt sưởi để giữ ấm. Khi nhân viên trạm y tế xã tới nơi, em bé đã chào đời khỏe mạnh. Hai mẹ con sau đó được chuyển vào trong nhà.

"Hiện, sức khỏe hai mẹ con rất tốt. Vì sinh ở nhà, chúng tôi chưa biết con gái nặng bao nhiêu kg nhưng bé bụ bẫm, tình trạng ổn định", ông bố chia sẻ.

Cụ bà hơn 80 tuổi có mặt giúp sản phụ 'vượt cạn' - Ảnh: Báo Dân Trí

Bé gái vừa chào đời là người con thứ hai của Quang và Duyễn, sau cậu con trai đầu lòng. Ông bố Hà Tĩnh chia sẻ dù là lần thứ hai, cặp vợ chồng vẫn khá lo lắng, đặc biệt khi đối diện tình huống vừa rồi. Sau khi kết hôn, cặp đôi cùng tuổi, cùng quê Hà Tĩnh chuyển vào Bình Dương sinh sống và làm việc. Khi Duyễn mang thai bé thứ hai, hai vợ chồng quyết định sẽ để cô sinh con ở quê nhà. Cả hai vừa về thăm, ở lại nhà bố mẹ ruột Duyễn vài ngày trước khi vào bệnh viện sinh thì xảy ra sự việc.

"Bé 'đòi' ra nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp. Thật may mắn vì cả hai mẹ con bình an", anh Quang bày tỏ.

Điều trùng hợp là đứa con đầu của cặp vợ chồng cũng được sinh ra khi cả hai về thăm nhà ngoại. Khi đó, Duyễn chuyển dạ đột ngột, sinh bé ngay khi được đưa tới trạm y tế xã Thạch Hội. Anh bộc bạch thêm: "Chúng tôi rất vui vì cô công chúa chào đời khỏe mạnh, cũng rất biết ơn sự hỗ trợ của bà Xuân. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên với vợ chồng tôi và cả gia đình".

Chị Duyễn hạ sinh con gái thành công vào rạng sáng 10/4 - Ảnh: Báo Zing

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chị Trần Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Hội (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, bà Nguyễn Thị Xuân trước đây từng làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tại địa phương.

"Chồng mất sớm, bà Xuân lam lũ, vất vả, lo toan nhiều thứ. Trong việc này, cụ bà biết mình tự tay đỡ đẻ ở nhà sẽ có xác suất rủi ro vì không có đủ phương tiện, dụng cụ y tế hỗ trợ. Nhưng vì tình huống cấp bách, bà mạnh dạn thực hiện. Sau đó, đội ngũ y tế của trạm cũng có mặt để hỗ trợ nên sản phụ đã vượt cạn thành công", chị Hằng thông tin.