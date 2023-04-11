Diễn viên Ngọc Lan đã đồng ý điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm của MVI Life

Công ty bảo hiểm cho biết hợp đồng của khách hàng này được đề cập do Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam cung cấp trước khi công ty được Tập đoàn Tài chính Manulife mua lại và đổi tên thành MVI Life vào cuối năm 2021. Theo đó, việc thay đổi tên công ty từ Aviva Việt Nam sang MVI Life không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của khách hàng. Doanh nghiệp luôn đảm bảo tuân thủ mọi quy định và cam kết trong hợp đồng giữa công ty với khách hàng và các đối tác.

Theo thông tin từ Zing, công ty MVI Life cho biết, đơn vị có ghi nhận thông tin khách hàng của công ty là diễn viên Ngọc Lan phản ánh qua mạng xã hội những quan ngại về quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền phong, vào ngày 7/4, Ngọc Lan bất ngờ livestream trên trang cá nhân, bật khóc khi chia sẻ về lỗi sai mua bảo hiểm nhân thọ.

Về trường hợp của diễn viên Ngọc Lan, MVI Life cho biết đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với khách hàng và luật sư của khách hàng, tích cực tiếp nhận phản hồi, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của khách hàng.

Nữ diễn viên Mẹ rơm cho biết cô đồng ý mua bảo hiểm sau khi ly hôn vì lo cho con trai có của ăn của để nếu chẳng may cô gặp chuyện. “Khi vừa ly hôn, ai tư vấn tôi cũng tiếp thu để mong nhận được cuộc sống tốt đẹp cho hai mẹ con. Nếu tôi mất mức bồi thường tới 15 tỷ đồng, lỡ có chuyện con tôi vẫn hưởng số tiền đó”, Ngọc Lan nói về quyết định mua bảo hiểm.

Do quá tin người, Ngọc Lan không đọc hết hợp đồng. Cô bật khóc nức nở: "Hợp đồng bảo hiểm tới hơn 100 trang, ai mà đọc nổi, đây là lỗi sai của tôi. Tới ngày hôm nay tôi có chuyện lên công ty bảo hiểm và biết hợp đồng ghi thời hạn đóng kéo dài tới 74 năm, số tiền rút ra cũng không nhận được như tư vấn ban đầu".

Ngọc Lan livestream trên trang cá nhân, bật khóc khi chia sẻ về lỗi sai mua bảo hiểm nhân thọ - Ảnh: Chụp màn hình

Mỗi năm, nữ diễn viên tiết lộ cô chi hơn 700 triệu đồng nộp bảo hiểm cho bản thân và con trai. "Hợp đồng chia ra nhiều phần. Họ tự động làm hợp đồng có thêm bảo hiểm sức khỏe. Tôi mất mấy chục triệu một năm vì họ cài cắm cả bảo hiểm này và phần bảo hiểm sức khỏe không được lấy lại", nữ diễn viên nói. Ngọc Lan chia sẻ vì hợp đồng bảo hiểm không phải chuyên môn của bản thân, cô chỉ nghe lời tư vấn, bỏ qua chuyện đọc kỹ hợp đồng nên mới xảy ra sơ suất.

Cô thừa nhận bản thân không muốn mang đến tiêu cực nhưng vì quá bức xúc nên đã lên tiếng: “Tôi biết trong chuyện này tôi thua, hợp đồng đã ký rồi, tôi sai khi không xem hợp đồng khi ký".

Cuối livestream, Ngọc Lan nói mua bảo hiểm không xấu và khuyên mọi người nên đọc kỹ các điều khoản trước khi ký để tránh xảy ra sự việc tương tự. "Bảo hiểm không xấu bởi đó là sự tích lũy và phòng trừ rủi ro, song các bạn phải đọc kỹ và phân tích trước khi ký hợp đồng", nữ diễn viên thổ lộ.