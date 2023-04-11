NÓNG: Công ty MVI Life chính thức lên tiếng về hợp đồng bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan

Việc đổi tên từ Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam sang Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI (MVI Life) được Bộ Tài chính phê duyệt ngày 7/6/2022. Theo đó, việc thay đổi tên công ty không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của khách hàng. MVI Life khẳng định vẫn luôn tuân thủ mọi quy định, cam kết trong hợp đồng giữa công ty với khách hàng và đối tác.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ việc khách hàng của công ty - diễn viên Ngọc Lan phản ánh những quan ngại của cô trên mạng xã hội về quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm, MVI Life cho biết, các hợp đồng bảo hiểm mà diễn viên Ngọc Lan đề cập là do Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam cung cấp trước khi công ty này được Tập đoàn Tài chính Manulife mua lại vào cuối năm 2021.

MVI Life còn thông tin trước thời điểm xảy ra phản ánh của diễn viên Ngọc Lan trên mạng xã hội, công ty và khách hàng đã thảo luận, đồng ý, hoàn tất các bước chuẩn bị cho việc điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm theo đúng đặc tính, quyền lợi sản phẩm quy định trong điều khoản hợp đồng.

"MVI Life coi trọng mọi phản hồi, khiếu nại của khách hàng và luôn chủ động làm việc với khách hàng nhằm hiểu rõ bối cảnh, quan ngại của họ để đề xuất hướng giải quyết phù hợp. Với trường hợp diễn viên Ngọc Lan, tuân theo các giá trị cốt lõi của công ty, chúng tôi đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với khách hàng và luật sư của cô, tích cực tiếp nhận phản hồi, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc" - thông cáo của MVI Life nhấn mạnh.

Thông cáo chính thức của MVI Life về hợp đồng bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đối với từng khách hàng hiện tại, doanh nghiệp cũng đã gửi tin nhắn SMS và thư thông báo thay đổi chủ sở hữu, tên công ty đến số điện thoại và địa chỉ mà khách hàng đã đăng ký với công ty. Qua đó, công ty cũng khẳng định quyền lợi bảo hiểm của khách hàng luôn được đảm bảo giữ nguyên theo như hợp đồng đã ký kết.

Tiếp đến, khách hàng Ngọc Lan cũng phản ánh đã bị tư vấn không rõ ràng, khiến cô lầm tưởng rằng nộp vào 7 tỉ đồng sau 10 năm sẽ nhận được 10 tỉ đồng. Đồng thời cô cũng không biết hợp đồng bảo hiểm của mình ngoài sản phẩm chính còn có sản phẩm bổ trợ (số tiền nộp vào sản phẩm bổ trợ sẽ bị "rơi" theo từng năm, không thể rút ra).

Ngoài ra, cho đến khi lên tận công ty bảo hiểm để làm rõ sự việc, khách hàng này vẫn chưa hiểu rõ về thời hạn hợp đồng và thời gian đóng phí bảo hiểm, khiến cô nghĩ rằng bắt buộc phải đóng đến tận 74 năm.

MVI Life cũng cho biết đã liên lạc với các đại lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan - Ảnh: Báo Thanh Niên

Về các điều trên, công ty bảo hiểm cho biết hợp đồng của khách hàng Ngọc Lan do Aviva Việt Nam cung cấp trước thời điểm Aviva Việt Nam được mua lại bởi Tập đoàn tài chính Manulife vào cuối năm 2021. Vào thời điểm khách hàng mới tham gia bảo hiểm cách đây vài năm, khách hàng xác nhận đã nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm và ký trên các giấy tờ liên quan tới bộ hợp đồng. Công ty cũng đã thực hiện cuộc gọi chào mừng khách hàng, lưu ý khách hàng đọc kỹ các điều khoản hợp đồng, đồng thời thông báo có 21 ngày cân nhắc để thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan tới hợp đồng.

Công ty bảo hiểm cho biết trong các lần gặp gỡ và trao đổi, công ty cũng lưu ý khách hàng đọc kỹ điều khoản hợp đồng và quyền lợi bảo hiểm.

MVI Life cũng cho biết đã liên lạc với các đại lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan. Kết quả xác minh về hành vi tư vấn của đại lý sẽ được công ty thông báo tới cô trong thời gian sớm nhất.