Thông tin MỚI về vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại trường

Xã hội 11/04/2023 11:41

Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông tin mới liên quan đến vụ một học sinh lớp 9 xã Ba Lòng (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) dùng dao thủ sẵn trong người đâm bạn.

Theo thông tin từ VietNamNet, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, trưa nay, cho biết cơ quan này vừa phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hữu Quân (SN 2008, học sinh lớp 9 Trường TH&THCS Ba Lòng, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

“Lê Hữu Quân bị khởi tố tội danh “Giết người” theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự nhưng do chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú”, nguồn tin cho biết.

Thông tin MỚI về vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại trường - Ảnh 1
Tuyến đường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam
Thông tin MỚI về vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại trường - Ảnh 2
Gia đình lo hậu sự cho nam sinh lớp 9 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 7/4. Bốn học sinh gồm: Trương Văn Lộc, Nguyễn Văn Phúc, Lê Văn Tài (cùng SN 2006, học lớp 11 Trường THPT Đakrông) và Nguyễn Văn Q. (SN 2007, học lớp 9, Trường Tiểu học thị trấn Krông Klang) đi xe máy từ thị trấn Krông Klang về cổng Trường TH&THCS Ba Lòng.

Trước khi đi, nhóm học sinh này điện thoại trước cho Lê Hữu Quân, đề nghị Quân ra ngoài trường để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi cả 4 người về đến cổng Trường TH&THCS Ba Lòng, Nguyễn Văn Q. dùng mũ bảo hiểm ném vào người Quân. Tức giận vì bị đánh, Quân lấy dao thủ sẵn trong cặp ra đe doạ. Quá trình xô xát, dao của nam sinh này đâm vào ngực trái của Q. khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

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