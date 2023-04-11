Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin 2 vợ chồng nghèo sống trong túp lều tạm bợ quây bằng tôn, bạt ở Tây Ninh bất ngờ trúng số độc đắc tiền tỷ.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, mạng xã hội xôn xao thông tin 2 vợ chồng nghèo sống trong túp lều tạm bợ quây bằng tôn, bạt ở Tây Ninh bất ngờ trúng số độc đắc. Cụ thể, đôi vợ chồng này nghèo có tiếng ở Tây Ninh. Hằng ngày, họ kiếm sống bằng cách đi làm cỏ thuê. Dù làm quần quật cả năm nhưng vẫn bữa no bữa đói. Tài sản lớn nhất của đôi vợ chồng là chiếc xe máy cà tàng và “ngôi nhà” dựng tạm bợ không chắn nổi gió mưa.

Vào ngày 9/4, trong lúc đi hội chợ, có người mời mua vé số nên người chồng mua một vé. Không ngờ, tấm vé số đó đã trúng giải đặc biệt. Số tiền lớn đến mức vợ chồng anh có mơ cũng không dám mơ đến. Vụ việc ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vào chúc mừng 2 vợ chồng, tuy nhiên cũng có nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ, cho rằng câu chuyện này do ai đó tự thêu dệt lên.

Tổng đại lý vé số Hùng Tú (Tây Ninh) xác nhận, sự việc trên hoàn toàn đúng sự thật - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội Theo thông tin từ Người đưa tin, vào ngày 10/4, chị Hà Tô Phương Lan - Tổng đại lý vé số Hùng Tú (Tây Ninh) xác nhận, sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thật. Theo chị Lan, vào ngày 9/4, có nhiều người trúng giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Tiền Giang, trong đó có 2 vợ chồng ở xã Thạnh Đông (huyện Tân Châu, Tây Ninh) – nơi chị phụ trách, có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị Lan chia sẻ: “Hai vợ chồng này khoảng ngoài 40 tuổi (xin giấu tên) hằng ngày đi làm cỏ thuê cho người ta, chỉ đủ ăn qua ngày. Đất nhà cũng không có. Túp lều họ đang ở quây tạm bằng tôn và bạt là dựng trên đất người khác cho mượn”. 2 vợ chồng nghèo trúng số độc đắc tiền tỷ ở Tây Ninh - Ảnh: Người đưa tin Ngay trong đêm, chị Lan đã xuống tận nơi xác minh và làm thủ tục trả thưởng. Sự thật, hai vợ chồng này sở hữu 1 tấm vé số trúng giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Tiền Giang với giải thưởng là 2 tỷ đồng. Vào sáng ngày 10/4, chị Lan đã trả thưởng cho 2 vợ chồng nghèo. Trừ tiền thuế và trích phần trăm hoa hồng cho đại lý, 2 vợ chồng nhận được 1,780 tỷ đồng. Đồng thời, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang xác nhận, Tổng đại lý vé số Hùng Tú là một trong những tổng đại lý của công ty. Vị này cho hay, khi có một người trúng thưởng, nếu người trúng mang vé đến công ty lãnh thưởng thì phía công ty sẽ chi trả trực tiếp. Nếu người trúng mang đến tổng đại lý thì phía tổng đại lý sẽ chi trả trước, sau đó tổng đại lý sẽ thanh toán với công ty sau.

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