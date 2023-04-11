Nguyên nhân luật sư bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai bị triệu tập lần 2

Xã hội 11/04/2023 10:17

Vào ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã gửi giấy triệu lần 2 đối với luật sư Đặng Đình Mạnh.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sấng ngày 11/4, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã gửi giấy triệu lần 2 đối với luật sư Đặng Đình Mạnh đến làm việc.

 

Luật sư Đặng Đình Mạnh liên quan tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Luật sư Đặng Đình Mạnh thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, địa chỉ 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã gửi giấy triệu lần 2 đối với luật sư Đặng Đình Mạnh (Đoàn luật sư TP.HCM), một trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, vào ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An đang điều tra về tin báo trên, đồng thời cơ quan này đã gửi giấy mời đến luật sư Đặng Đình Mạnh để làm việc về những nội dung tin báo, song luật sư Mạnh không có mặt.

Trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, ngoài luật sư Đặng Đình Mạnh, hôm 9/3, Công an tỉnh Long An tiếp nhận tin báo tội phạm từ A05 liên quan luật sư Đào Kim Lân (Đoàn luật sư TP.HCM) về cùng tội danh trên.

Trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo gồm luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoàng Anh và Đào Kim Lân (Đoàn luật sư TP.HCM).

Tháng 11/2022, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm các bị cáo tại Tịnh thất Bồng Lai, tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cùng tội này, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi người nhận 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù.

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Luật sư Đặng Đình Mạnh tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng La - Ảnh: Zing
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Luật sư Đào Kim Lân một trong 2 luật sư được Công an tỉnh Long An triệu tập - Ảnh: Báo Pháp luật TP,HCM

Hiện tại, Cơ quan CSĐT tỉnh Long An đang điều tra về tin báo trên, đồng thời cơ quan này đã gửi giấy triệu tập lần 2 đến luật sư Đặng Đình Mạnh, đúng 8 giờ ngày 12/4 có mặt tại Cơ quan CSĐT tỉnh Long An để làm việc về những nội dung theo Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao – Bộ Công an.

Trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, ngoài luật sư Đặng Đình Mạnh còn có luật sư Đào Kim Lân cũng được Cơ quan CSĐT tỉnh Long An triệu tập.

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