Xảy ra mâu thuẫn, nam học sinh lớp 7 ở huyện Đô Lương (Nghệ An) bị bạn đánh chấn thương sọ não phải nhập viện.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 10/4, cơ quan chức năng huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tiếp tục làm rõ vụ việc em NVT (học lớp 7, Trường THCS Đội Cung, huyện Đô Lương) bị đánh trọng thương trong trường học.

Theo báo cáo của Trường THCS Đội Cung (huyện Đô Lương) vụ việc xảy ra vào khoảng 8h55 ngày 7/4. Trong giờ ra chơi, em N.T.Q xảy ra mâu thuẫn với em N.V.T (cùng là học sinh lớp 7). Em Q dùng tay đấm vào vùng trán khiến em T. bị lõm đầu.

Ngay sau đó, em T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu, rồi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Do bị thương nặng, nạn nhân được chuyển ra bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ở Hà Nội để phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ, hiện tại em T. đã tỉnh, đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Trường THCS Đội Cung (huyện Đô Lương, Nghệ An) - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi nắm được thông tin, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đô Lương chỉ đạo nhà trường tập trung hỗ trợ đưa học sinh bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, vận động toàn nhà trường, cán bộ, nhân viên đơn vị ủng hộ vật chất để tập trung chữa trị cho học sinh bị thương.

Ngoài ra, theo các thầy, cô giáo, cả em Q và em T đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em T bố mất sớm. Cán bộ, nhân viên Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương và các thầy cô giáo đang quyên góp, ủng hộ vật chất để tập trung chữa trị cho em T.

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