Diễn biến mới nhất trong vụ hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình

Xã hội 11/04/2023 13:11

Vào ngày 11/4, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã có thông tin mới liên quan đếnq vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc đánh hiệu phó ngay tại sân trường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 11/4, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xác nhận đã phối hợp với các bên liên quan tiến hành xác minh vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc đánh hiệu phó ngay tại sân trường.

 

Cụ thể, vào ngày 10/4, Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy và UBND xã Ngư Thủy Bắc đã làm việc với Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc.

Theo kết quả xác minh, khoảng 6h50 ngày 6/4, khi đi ăn sáng về, ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng Tiểu học Ngư Thủy Bắc - phát hiện cổng trường bị khóa bằng một ổ khóa mới (không phải khóa của trường). Sau khi hỏi bảo vệ, ông Tuấn biết được người thay ổ khóa là ông Lê Đức Huấn - hiệu phó trường này, nên đã yêu cầu bảo vệ phá khóa để mở cổng vào trường.

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Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC News

Sau khi mở cổng trường, ông Tuấn lái ôtô vào thì ông Huấn chặn lại. Lúc này, 2 bên xảy ra xích mích. Trong lúc nóng giận, do không làm chủ được bản thân, 2 người đã xảy ra xô xát. Ông Tuấn đã dùng tay đánh mạnh vào vùng mặt ông Huấn khiến ông này bị thương phải nhập viện.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Tuấn đã gặp và xin lỗi ông Huấn, đồng thời cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh cho hiệu phó. Đến nay, sức khỏe ông Huấn đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi.

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Hình ảnh ông Lê Đức Huấn - Hiệu phó Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc bị đánh nhập viện - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

 

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào giờ chào cờ đầu tuần vào ngày 10/4, đơn vị làm việc với lãnh đạo Trường Tiểu học /Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy). Tại buổi làm việc Phòng GD&ĐT huyện phê bình, chấn chỉnh Ban giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng Phan Anh Tuấn vì hành vi bạo lực với hiệu phó là ông Lê Đức Huấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT cũng yêu cầu ông Phan Anh Tuấn xin lỗi học sinh, thầy cô giáo, ban đại diện cha mẹ học sinh. Ngay tại buổi chào cờ, ông Tuấn gửi lời xin lỗi về hành vi bạo lực với đồng nghiệp trước toàn trường.

Công an huyện Lệ Thủy hiện cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc hiệu trưởng đánh hiệu phó này.

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Mâu thuẫn trong việc di chuyển xe vào cổng trường và việc thay đổi ổ khóa ở cổng trường đã dẫn đến xung đột không đáng có.

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