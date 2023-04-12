Cảnh báo nhiều người 'sập bẫy' khi mua phải vé máy bay giả

Phương thức lừa đảo để chiếm đoạt tiền mua vé máy bay phổ biến nhất là các đối tượng này lập các trang thông tin, tài khoản mạng xã hội giả đại lý bán vé máy bay, thậm chí có những trang không khác trang thông tin, bán vé trực tuyến của các hãng hàng không. Khi khách có nhu cầu và tìm kiếm vé máy bay trên mạng xã hội hoặc internet, các trang này sẽ hiện ra với mức giá vé máy bay thấp hơn trên cổng bán vé trực tiếp của các hãng để thu hút người có nhu cầu vào tìm mua.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đại diện Vietnam Airlines và các cơ quan chức năng cho hay, đã ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé giả từ các trang mạng, tổ chức, cá nhân tự xưng là đại lý của hãng hàng không.

Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng lừa đảo sẽ đặt chỗ trên trang bán vé chính thức của các hãng hàng không, sau đó mã này được gửi khách để làm tin. Với mã đặt chỗ này, người mua có thể gọi tới số chăm sóc khách hàng, hoặc kiểm tra trên trang bán vé chính thức của hãng hàng không để xác định là mã đặt chỗ thật. Sau đó, đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu khách chuyển tiền thanh toán, sau khi nhận tiền của người mua, đối tượng lừa đảo không chuyển tiền cho hãng hàng không để xuất vé và ngắt liên lạc với người mua.

Do mã đặt chỗ chưa được thanh toán để xuất ra vé máy bay chính thức, nên hệ thống đặt chỗ của hãng hàng không sẽ tự hủy sau một thời gian chờ, người mua chỉ biết bị lừa khi đến sân bay làm thủ tục lên máy bay (thủ tục check-in).

Hành khách đi máy bay trong dịp lễ cần chú ý cảnh giác trước những chiêu quảng cáo mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung vì có nguy cơ bị lừa đảo, bán vé giả, vé ảo - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, mới đây, một khách mua vé khứ hồi nội địa cho gia đình 5 người qua hình thức như trên và nhận được mã đặt chỗ. Tới ngày bay, cả gia đình đến sân bay làm thủ tục check-in, nhân viên xuất vé kiểm tra mã đặt chỗ mới báo mã này chỉ đặt chứ chưa thanh toán và không xuất vé. Khi đó, khách này mới biết bị lừa và buộc phải mua vé mới cho cả gia đình tiếp tục chuyến đi.

Thậm chí, có cả hình thức đối tượng lừa đảo vẫn thanh toán để xuất vé và chuyển cho khách kiểm tra, sau khi nhận tiền liền làm thủ tục hoàn vé để rút lại tiền (hãng hàng không chỉ thu phí hoàn vé). Trường hợp lừa đảo đặt vé xong hoàn để lấy lại tiền này từng xảy ra với một khách mua vé cho cả đoàn đi Úc cuối năm 2022.

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Lao Động, chị Quách Thuý Vy, trú tại số 1 chung cư Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4, TP.HCM, ngày 27.8.2022 chị có đặt 1 vé máy bay từ Pleiku đi TP.HCM với giá 1.218.000 đồng. Đến ngày 1/992022 Vy check vé trên hãng thì vé không tồn tại… Liên hệ với người bán trên mạng, chị Vy được hướng dẫn ra sân bay mua trực tiếp rồi sẽ thanh toán tiền vé. Sau khi chị Vy mua lại một vé khác giá 1.900.000 đồng, liên lạc với người bán trước đó thì chị bị chặn điện thoại, Facebook và Zalo... không thể liên lạc được.

Tiếp đến, ngày 7/6/2022, chị Vũ Hoàng Ngọc Lê sử dụng tài khoản facebook “Vũ Hoàng Ngọc Lê” đăng bài lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm nguồn bán vé máy bay giá tốt, được khoản facebook “Tran Tem” vào nhắn tin chào mời chị Lê mua vé máy bay của hãng Vietjet air giá rẻ hơn 10-15% so với giá của hãng.

Để lấy lòng tin, trong quá trình giao dịch người này tự xưng là đạo diễn của một công ty truyền thông, sau đó hứa hẹn cam kết đến ngày bay nếu vé bị hãng hủy không bay được sẽ chịu trách nhiệm đền tiền cho chị Lê mua bù vé máy bay cho khách bay đúng chuyến bị hủy. Từ ngày 7.6.2022 đến ngày 28.6.2022, chị Lê đã chuyển cho đối tượng 39.130.000 đồng, tuy nhiên đến ngày bay, có tổng cộng 6 code vé máy bay bị hãng hàng không Vietjet air hủy vé.

Đối tượng lừa đào bán vé máy bay giả - Ảnh: Báo Lao Động

Vietnam Airlines và các hãng hàng không đều đưa ra khuyến cáo hành khách cần đặc biệt cẩn trọng khi tìm kiếm và đặt mua vé trực tuyến, hoặc qua các địa lý, để tránh gặp phải tình trạng lừa đảo như trên. Thông thường, danh sách đại lý được các hãng hàng không niêm yết công khai trên cổng thông tin chính thức.

Ngoài ra, các hãng cũng lưu ý hành khách đặt mua vé máy bay qua bên trung gian cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi chuyển tiền để bảo vệ quyền lợi của mình khi có phát sinh. Nếu không chắc chắn về trang bán vé trực tuyến, đại lý bán vé máy bay, người dân có thể gọi tới số điện thoại chăm sóc khách hàng của các hãng để xác nhận nơi bán vé chính thức.