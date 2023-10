Cảnh báo nhiều người 'sập bẫy' khi mua phải vé máy bay giả

lãnh đạo Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho phóng viên Dân trí biết, trên địa bàn xảy ra vụ một phụ nữ bị rơi từ chung cư Tecco Home xuống đất khiến nạn nhân tử vong.