Bé gái 9 tuổi ở Đắk Lắk tử vong sau hơn 2 tháng bị chó cắn

Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh Đắk Lắk ghi nhận trên địa bàn tỉnh mới có một trường hợp tử vong, nghi do bệnh dại.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 11/4, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, đây là ca tử vong nghi do bệnh dại đầu tiên trên địa bàn tỉnh trong năm nay.

Bệnh nhân là Đ.N.Y. (9 tuổi, trú tại thôn Hoà Lộc, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk). Bé Y. khởi phát bệnh ngày 9/4 với các triệu chứng sốt cao, nôn ói, sợ nước, sợ gió, ăn uống sặc. Gia đình cho trẻ nhập Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Ngày 10/4, gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị, các bác sĩ chuẩn đoán cháu bé bị mắc bệnh dại với các triệu chứng co rút toàn thân, sợ nước, sợ gió, không uống được, tri giác ổn, không yếu liệt, tim nhịp đều, thở đều, phổi không ran, cổ mềm, đồng tử hai bên 2,5mm.

Tuy nhiên, đến khoảng 3h cùng ngày, người nhà bệnh nhân được bệnh viện tư vấn, giải thích về tình trạng bệnh nên gia đình xin cho trẻ về nhà. Đến 17h ngày 10/4, bệnh nhân tử vong tại nhà.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là ca tử vong nghi do bệnh dại đầu tiên trên địa bàn tỉnh trong năm nay - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4 trường hợp bị chó dại cắn. “Hiện nay đang vào thời tiết nắng nóng nên người nuôi chó, mèo cần chủ động tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi. Khi người bị chó, mèo cắn, cần sớm đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh hậu quả xấu có thể xảy ra”, bác sĩ Phúc khuyến cáo.

Ngoài ra, ngay sau khi phát hiện ca bệnh, ngành y tế đã điều tra, xác minh, đồng thời tư vấn cho người nhà bệnh nhân về bệnh dại và truyền thông kiến thức phòng, chống cho gia đình, cộng đồng xung quanh. Cơ quan này cũng thông báo về trường hợp bệnh cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để phối hợp xử lý.

Bình Dương: Nữ công nhân rơi tầng 11 công trình chung cư, dẫn đến tử vong thương tâm lãnh đạo Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho phóng viên Dân trí biết, trên địa bàn xảy ra vụ một phụ nữ bị rơi từ chung cư Tecco Home xuống đất khiến nạn nhân tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-9-tuoi-o-ak-lak-tu-vong-sau-hon-2-thang-bi-cho-can-571626.html