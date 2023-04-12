Bé trai hơn 1 tuổi ở TP.HCM nghi bị bạo hành: Gãy tay phải, cơ thể bị bỏng, người lột da nằm trong phòng trọ

Xã hội 12/04/2023 13:23

Vào ngày 12/4, Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn, TP.HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về vụ một bé trai nghi bị bạo hành trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 12/4, Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn, TP.HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về vụ một bé trai nghi bị bạo hành trên địa bàn.

 

Cụ thể, vào sáng ngày 12/4, một số người dân sống gần dãy trọ trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) phát hiện bé trai hơn 1 tuổi cơ thể bị bỏng, người lột da nằm trong phòng trọ. Qua hỏi người nhà là mẹ bé trai cho biết, bé bị bỏng nước sôi, chờ ba bé về chở vào bệnh viện.

Bé trai hơn 1 tuổi ở TP.HCM nghi bị bạo hành: Gãy tay phải, cơ thể bị bỏng, người lột da nằm trong phòng trọ - Ảnh 1
Bé trai bị nhiều thương tích khắp người, gãy tay - Ảnh: Zing

Cùng ngày, người nhà ẵm bé qua nhà người cô của bé ở gần đó nhờ trông giúp. Lúc này, người dân thấy bé trai không chỉ bị bỏng mà trên người còn có nhiều vết thương khác cả mới lẫn cũ. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải. Nghi bé bị bạo hành nên người dân trình báo công an.

Bé trai hơn 1 tuổi ở TP.HCM nghi bị bạo hành: Gãy tay phải, cơ thể bị bỏng, người lột da nằm trong phòng trọ - Ảnh 2
Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) hiện đã đến khu trọ gia đình bé trai ở để nắm thông tin - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Zing, người dân xung quanh nhà trọ bàng hoàng khi nhìn thấy vết thương trên người của bé trai. Họ cho biết, ba của bé trai tên là C. (khoảng 21 tuổi), người mẹ tên L. (khoảng 20 tuổi), cả hai đến thuê trọ sinh sống tại đây khoảng một tháng nay cùng với hai người con nhỏ.

Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) hiện đã đến khu trọ gia đình bé trai ở để nắm thông tin, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Phụ huynh TP.HCM 'choáng váng' vì bị truy thu hơn 12 triệu tiền 'trường tiên tiến'

Phụ huynh TP.HCM 'choáng váng' vì bị truy thu hơn 12 triệu tiền 'trường tiên tiến'

Hàng trăm phụ huynh Trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú, TP.HCM) nhận thông báo truy thu khoản tiền "trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" lên đến hơn 12 triệu đồng/học sinh ngay khi gần hết năm học.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai hơn 1 tuổi bạo hành trẻ em tin moi tin 24h tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt