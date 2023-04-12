Vào ngày 12/4, Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn, TP.HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về vụ một bé trai nghi bị bạo hành trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 12/4, Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn, TP.HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về vụ một bé trai nghi bị bạo hành trên địa bàn.

Cụ thể, vào sáng ngày 12/4, một số người dân sống gần dãy trọ trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) phát hiện bé trai hơn 1 tuổi cơ thể bị bỏng, người lột da nằm trong phòng trọ. Qua hỏi người nhà là mẹ bé trai cho biết, bé bị bỏng nước sôi, chờ ba bé về chở vào bệnh viện.

Bé trai bị nhiều thương tích khắp người, gãy tay - Ảnh: Zing

Cùng ngày, người nhà ẵm bé qua nhà người cô của bé ở gần đó nhờ trông giúp. Lúc này, người dân thấy bé trai không chỉ bị bỏng mà trên người còn có nhiều vết thương khác cả mới lẫn cũ. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải. Nghi bé bị bạo hành nên người dân trình báo công an.

Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) hiện đã đến khu trọ gia đình bé trai ở để nắm thông tin - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Zing, người dân xung quanh nhà trọ bàng hoàng khi nhìn thấy vết thương trên người của bé trai. Họ cho biết, ba của bé trai tên là C. (khoảng 21 tuổi), người mẹ tên L. (khoảng 20 tuổi), cả hai đến thuê trọ sinh sống tại đây khoảng một tháng nay cùng với hai người con nhỏ.

Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) hiện đã đến khu trọ gia đình bé trai ở để nắm thông tin, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

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