Phụ huynh TP.HCM 'choáng váng' vì bị truy thu hơn 12 triệu tiền 'trường tiên tiến'

Xã hội 12/04/2023 12:27

Hàng trăm phụ huynh Trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú, TP.HCM) nhận thông báo truy thu khoản tiền "trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" lên đến hơn 12 triệu đồng/học sinh ngay khi gần hết năm học.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 11/4, nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú, TPHCM) cho biết, họ rất bức xúc khi nhận được thông báo truy thu tiền học mô hình tiên tiến với số tiền hơn chục triệu đồng.

 

Thông báo truy thu tiền gồm hai khoản. Khoản 1 là thu mô hình “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” trong đó, có tiếng Anh với người nước ngoài, đàn, tin học chuẩn quốc tế…Các khoản khác thu thỏa thuận theo quy định với mức 1,5 triệu đồng/tháng và thu 9 tháng (từ tháng 9/2022 đến 5/2023). Tổng số tiền khoản thu này là 13.500.000 đồng.

Khoản 2 là thu tin học chuẩn quốc tế với mức 120.000 đồng/ tháng, thu 8 tháng (từ tháng 10/2022 đến 5/2023); tổng số tiền là 960.000 đồng.

Sau khi trừ khoản thu 2 đã đóng trước đó, số tiền phụ huynh phải đóng trong lần truy thu này là 12.540.000 đồng.

Phụ huynh TP.HCM 'choáng váng' vì bị truy thu hơn 12 triệu tiền 'trường tiên tiến' - Ảnh 1
Số tiền phụ huynh phải đóng trong lần truy thu này là 12.540.000 đồng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Trần Côn, cho biết, sau khi phụ huynh có ý kiến, nhà trường đã xin ý kiến của quận Tân Phú và tạm ngưng thu khoản này, chờ chỉ đạo của cấp trên.

Nói rõ hơn về việc này, ông Hùng cho hay nhà trường xây dựng mô hình “trường trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” theo Quyết định 7 năm 2022 của UBND TP.HCM, ban hành quy định về tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại TP.HCM.

Phụ huynh TP.HCM 'choáng váng' vì bị truy thu hơn 12 triệu tiền 'trường tiên tiến' - Ảnh 2
Thông báo tạm ngưng khoản thu của Trường THCS Đặng Trần Côn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trường được Sở GD-ĐT, quận Tân Phú và Phòng GD-ĐT yêu cầu thực hiện mô hình “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” từ đầu năm. Mô hình này cũng đã được trường áp dụng từ đầu năm học cho học sinh lớp 6 với 280 em nhưng văn bản phê duyệt về hơi chậm.

Đối với vấn đề thu tiền, đầu năm học, nhà trường xin ý kiến cấp trên là đối với các vấn đề tài chính, chờ có văn bản mới thu.

Phụ huynh TP.HCM 'choáng váng' vì bị truy thu hơn 12 triệu tiền 'trường tiên tiến' - Ảnh 3
Học sinh Trường THCS Đặng Trần Côn - Ảnh: VietNamNet

Tới đầu tháng Tư, UBND quận Tân Phú mới có quyết định phê duyệt đề án xây dựng Trường THCS Đặng Trần Côn thực hiện chương trình chất lượng cao "trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" giai đoạn 2022-2026.

Phụ huynh căn cứ vào văn bản của quận và cho rằng văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký nên trường không được truy thu. Họ không hiểu rằng hiệu lực của văn bản để công nhận pháp lý về trường, không liên quan đến vấn đề tài chính vì tài chính đi theo năm học.

Hiện tại, trường đã tạm ngưng thu khoản này và chờ chỉ đạo của cấp trên.

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