Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã chính thức vào cuộc để phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp bảo vệ bé trai hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành tại huyện Hóc Môn.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã ký công văn gửi Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, về việc phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp bảo vệ bé trai hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành.

Để đảm bảo sự an toàn cho trẻ, Hội bảo vệ Quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Công an Huyện Hóc Môn, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện Hóc Môn, Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn, tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm sớm xác định rõ nguyên nhân, có hay không hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em, đồng thời có các biện pháp can thiệp và trợ giúp trẻ em một cách kịp thời trong thời gian sớm nhất.

Trên cơ thể cháu C có nhiều vết thương, tay phải bị gãy, nghi do bị bạo hành - Ảnh: VietNamNet

Theo VietNamNet, công an xã Thới Tam Thôn đang phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) xác minh, làm rõ vụ việc bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành. Vụ việc do người dân địa phương và cô ruột của cháu bé trình báo công an.

Trước đó, vào sáng ngày 12/4, theo thông tin từ VTC News, trong lúc trông giữ giùm, một người tên T. là cô ruột cháu bé phát hiện trên người cháu có dấu hiệu mới bị bỏng nên gặng hỏi. Cha mẹ của bé nói do bé nghịch nên bị nước sôi văng trúng dẫn đến bị bỏng.

Qua kiểm tra, chị T. phát hiện trên người bé trai còn nhiều vết thương khác ở vùng lưng, có vẻ như bị dí thuốc lá, ở vùng mặt, lỗ tai và ngực có thương tích, có dấu hiệu bị đánh đập. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải.

Nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an. Lực lượng chức năng đã đưa bé trai vào bệnh viện xử lý vết thương. Cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đang điều tra vụ việc.

Sức khỏe hiện tại của bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành ở TP.HCM: Cha đánh đập suốt 3 ngày qua Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành ở TP.HCM, người phụ nữ tên H. cho biết, cháu H.K. đẫ bị cha đánh đập suốt 3 ngày qua.

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