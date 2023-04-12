Thấy bé trai cơ thể đầy thương tích, người dân nghi bé bị bạo hành nên trình báo công an.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, công an xã Thới Tam Thôn đang phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) xác minh, làm rõ vụ việc bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành.

Vụ việc do người dân địa phương và cô ruột của cháu bé trình báo công an.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/4 cha mẹ của bé trai tên C (1 tuổi) chở con đến gửi cho người cô ruột tên T, ở đường Tam Đông 20, xã Thới Tam Thôn.

Chị T và người dân xung quanh phát hiện cháu C bị bỏng khá nặng trên vùng mặt. Vùng lưng của C có nhiều vết thương, tay phải bị gãy.

Cháu C bị bỏng khá nặng trên vùng mặt. Vùng lưng của C có nhiều vết thương - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, người nhà là mẹ bé trai cho biết, bé bị bỏng nước sôi, chờ ba bé về chở vào bệnh viện. Người dân thấy bé trai không chỉ bị bỏng mà trên người còn có nhiều vết thương khác cả mới lẫn cũ. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải. Nghi bé bị bạo hành nên người dân trình báo công an.

Nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Người dân cho biết, ba của bé trai tên là C. (khoảng 21 tuổi), người mẹ tên L. (khoảng 20 tuổi), cả hai đến thuê trọ sinh sống tại đây khoảng một tháng nay cùng với hai người con nhỏ.

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