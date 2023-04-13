Nghi phạm là Hoàng Đình Tư (trú thôn Cửu Yên 2) bất ngờ dùng dao tấn công bà Phó Thị Ch., khiến nạn nhân thiệt mạng bởi nhiều vết thương nặng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào tối 12/4, một lãnh đạo thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, vừa xảy ra vụ trọng án - nam nghi phạm dùng dao sát hại nữ hàng xóm dã man, tại thôn Cửu Yên 2 (thị trấn Hợp Châu) - theo GD&TĐ.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 17h45 chiều 12/4, nghi phạm là Hoàng Đình Tư (trú thôn Cửu Yên 2) bất ngờ dùng dao tấn công bà Phó Thị Ch., khiến nạn nhân thiệt mạng bởi nhiều vết thương nặng.

“Nghi phạm Hoàng Đình Tư và nạn nhân Phó Thị Ch. đều trú tai thôn Cửu Yên 2, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Giữa nạn nhân và nghi phạm vừa là hàng xóm, lại vừa có quan hệ anh em họ hàng với nhau” - vị lãnh đạo UBND thị trấn Hợp Châu thông tin với PV Pháp luật và Xã hội.

Nam nghi phạm dùng dao sát hại nữ hàng xóm dã man, với cả chục vết thương - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ VietNamNet, về nghi phạm Hoàng Đình Tư, thông tin từ người dân địa phương cũng cho biết, đây là trường hợp thường xuyên lạm dụng rượu bia. Mỗi lần say lại đập phá đồ đạc, mắng chửi vợ con, chính vì vậy mấy năm trước người vợ của nghi phạm không chịu đựng nổi đã tiến hành làm thủ tục ly dị người chồng “nát rượu”.

Vào thời điểm vụ việc mới xảy ra tại hiện trường vụ án mạng nhiều người dân địa phương phát hiện nghi phạm Hoàng Đình Tư trong trạng thái nồng nặc hơi men. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế, bắt giữ nghi phạm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ, điều tra giải quyết vụ việc theo quy định.

Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành: Hé lộ kết quả kiểm tra ma túy của bố mẹ ruột Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai, lập hồ sơ vụ bé trai nghi vấn bị bạo hành trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-hang-xom-bi-nghi-pham-sat-hai-o-vinh-phuc-tu-vong-voi-chuc-vet-thuong-tren-nguoi-572040.html