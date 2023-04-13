Nhớ lại sự việc vào ngày 12/4, chị Hiền (35 tuổi, mẹ của Ngọc) đưa một đứa trẻ 2 tuổi về nhà với vết thương phủ khắp cơ thể, Ngọc không còn nhận ra đó là em mình.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khi chị Hiền (35 tuổi, mẹ của Ngọc) đưa một đứa trẻ về nhà với vết thương phủ khắp cơ thể, Ngọc không còn nhận ra đó là em mình. Ngọc và mẹ chỉ kịp chụp một vài hình ảnh làm bằng chứng, rồi nhanh chóng đưa đứa trẻ đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TPHCM) vì sợ rằng sẽ không thể qua khỏi. "Lúc đó K. bị bỏng khắp mặt, thuốc lá châm trên cơ thể, phía sau xương sống còn lòi ra, con sợ là đã bị gãy rồi", Ngọc nhớ lại.

Bé K. bị thương tích khắp thân thể và người mẹ đã thừa nhận có đánh con - Ảnh: VietNamNet Theo Ngọc, cha của bé trai tên C., còn mẹ tên T. L.. Anh C. là con cả trong nhà, có mối quan hệ anh em họ hàng với chị Hiền. Thời điểm trước, vì K. sinh ra có đôi mắt hí không giống cha nên C. nghi ngờ không phải con mình. Riêng với đứa con thứ hai 6 tháng tuổi thì vợ chồng C. lại vô cùng cưng chiều, nuôi nấng rất bụ bẫm. Sau đó, bé K. đã được 2 vợ chồng đưa vào viện mồ côi. Thế nhưng, khi nghe trung tâm và mạnh thường quân cho số tiền 70 triệu đồng, vợ chồng anh đã lên kế hoạch đón bé trở nhà nuôi hơn một tháng nay. Suốt thời gian này, vợ chồng C. gần như không đi làm và chỉ đóng cửa ở trong phòng.

"Khoảng 2, 3 tuần trước, mẹ con có kể về việc nghi K. bị bạo hành. Mẹ rất muốn đón về nhưng ba bé không cho. Đến sáng 12/4, vợ chồng họ mang bé sang thì mẹ mới có cơ hội. Lúc đó, cả hai mẹ con đều hoảng hồn vì không còn nhận ra K. nữa", Ngọc nói. Ngọc cho biết, những vết nước sôi, châm thuốc, đánh đập cho thấy khả năng K. đã bạo hành nhiều lần. Ngọc kể lại khoảnh khắc nhìn thấy bé K. với đầy vết thương trên người - Ảnh: báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 12 và ngày 13/4, cơ quan công an đã đưa cặp vợ chồng nói trên về nơi trọ ở đường Thới Tam, Thôn 16, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn để kiểm tra hiện trường. Bé trai bị bạo hành được xác định rõ là H.K. (2 tuổi). Bước đầu, lực lượng công an kiểm tra nhanh, xác định cả bố và mẹ bé trai âm tính với ma túy. Tuy nhiên, qua làm việc, người mẹ đã thừa nhận có đánh con. Cơ quan công an đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng đưa cháu K. đi giám định thương tích và làm rõ các tình tiết khác để có căn cứ xử lý.

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