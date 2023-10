Bé K. bị thương tích khắp thân thể và người mẹ đã thừa nhận có đánh con - Ảnh: VietNamNet

Theo Ngọc, cha của bé trai tên C., còn mẹ tên T. L.. Anh C. là con cả trong nhà, có mối quan hệ anh em họ hàng với chị Hiền.

Thời điểm trước, vì K. sinh ra có đôi mắt hí không giống cha nên C. nghi ngờ không phải con mình. Riêng với đứa con thứ hai 6 tháng tuổi thì vợ chồng C. lại vô cùng cưng chiều, nuôi nấng rất bụ bẫm. Sau đó, bé K. đã được 2 vợ chồng đưa vào viện mồ côi. Thế nhưng, khi nghe trung tâm và mạnh thường quân cho số tiền 70 triệu đồng, vợ chồng anh đã lên kế hoạch đón bé trở nhà nuôi hơn một tháng nay. Suốt thời gian này, vợ chồng C. gần như không đi làm và chỉ đóng cửa ở trong phòng.